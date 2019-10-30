Энергетика
Ведомости«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть
Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».
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MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»
Агентство нефтегазовой информации00:54
MOL и Лукойл подпишут в среду сделку по загрязненной нефти - глава МИД
Кривое-зеркало.рувчера в 20:43
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