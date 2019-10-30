Энергетика
Ведомости«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть
Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»
Агентство нефтегазовой информации00:54
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:27, Ашберн
Общество
Самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2019
Гороскоп на ноябрь-2019 советует знакам Зодиака проявить активность и инициативу во всех делах.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Политика
Палата представителей США признала геноцид армян
Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Общество
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
Происшествия
В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Здоровье
Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи
Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
Шоу-бизнес
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира
Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Наука
Авокадо поможет снизить показатели холестерина
Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Здоровье
Министр здравоохранения НСО рассказал о новом порядке диспансеризации
Министр здравоохранения области Константин Хальзов рассказал, что на данный момент мероприятия прошли уже 424 тысячи человек.
Здоровье
В Якутии около ста медицинских учреждений признаны аварийными
По словам первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева, 60% всей информации уже содержится в Федеральном регистре медицинских организаций и Федеральном регистре медицинских работников.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.