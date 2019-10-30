Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».

«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Палата представителей США признала геноцид армян Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.

Экономика ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Здоровье Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.

Наука Авокадо поможет снизить показатели холестерина Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.

Космос Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.

Здоровье В Якутии около ста медицинских учреждений признаны аварийными По словам первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева, 60% всей информации уже содержится в Федеральном регистре медицинских организаций и Федеральном регистре медицинских работников.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.