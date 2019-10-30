Энергетика

ВедомостиВедомости«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

Ранее о компенсациях удалось договориться только одному грузоотправителю – казахстанскому «Казтрансойлу», рассказал ее представитель: «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по «Дружбе», заявил Путин

РИА Новости13:50

РФ подписала первое соглашение о компенсации за испорченную нефть

Кривое-зеркало.ру22:02

MOL, ЛУКОЙЛ и Транснефть достигли соглашения по нефтепроводу «Дружба»

Агентство нефтегазовой информации00:54

Российские нефтяники анонсировали контракт с Венгрией на 10 млрд долларов

Взгляд.ру11:48

«Транснефть» и ЛУКОЙЛ договорились о компенсациях за «грязную нефть»

РБК14:45

«Транснефть» начала платить компенсации за грязную нефть

Ведомости10:22

«Транснефть» может выплатить местной MOL до $110 млн

Коммерсантъ15:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:27, Ашберн
Общество

Самый точный гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь-2019

Гороскоп на ноябрь-2019 советует знакам Зодиака проявить активность и инициативу во всех делах.
Sputnik Таджикистан вчера в 09:30
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Экономика

«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов

51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Дождь 05:24
Политика

Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»

Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Взгляд.ру 08:21
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, в котором будет камера на 108 Мп. Дата презентации пока неизвестна.
Ореанда-Новости 12:28
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 17:02
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Палата представителей США признала геноцид армян

Палата представителей конгресса США большинством голосов признала массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
РБК вчера в 21:06
Экономика

ФРС США в третий раз за год понизила ставку

Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Общество

Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России

Лебединская предполагает, что динамика по данному виду заболеваний будет ухудшаться.
РИА Новости 20:12
Шоу-бизнес

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН 09:53
Происшествия

В Бурятии загорелось двухэтажное административное здание

РИА Новости 19:46
Происшествия

В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12

Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
Российская газета 05:44
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Здоровье

Сахалинцы смогут консультироваться с врачами по видеосвязи

Сахалин станет первым регионом в РФ, где гражданам с 1 ноября станут доступны консультации с врачами по видеосвязи, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 28 октября в 03:41
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
МонаВиста 12:38
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета вчера в 15:59
Наука

Авокадо поможет снизить показатели холестерина

Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
MedikForum.ru вчера в 09:27
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Здоровье

Министр здравоохранения НСО рассказал о новом порядке диспансеризации

Министр здравоохранения области Константин Хальзов рассказал, что на данный момент мероприятия прошли уже 424 тысячи человек.
RuNews24.ru вчера в 04:53
Здоровье

В Якутии около ста медицинских учреждений признаны аварийными

По словам первого заместителя министра здравоохранения Якутии Егора Прокопьева, 60% всей информации уже содержится в Федеральном регистре медицинских организаций и Федеральном регистре медицинских работников.
Якутия Daily вчера в 19:09
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное