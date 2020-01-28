Экономика
Известия«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале
В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну. На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.
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Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Экономика
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике
Наталья Андрейченко таинственно пропала в Мексике.
Футбол
«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
В матче 1/8 финала Кубка Франции «Монако» принимал «Сент-Этьен».
Авто
В Volkswagen раскрыли внешность нового Caddy
Официальную презентацию пятой генерации Volkswagen Caddy в варианте сити-фургона и вэна семьи следует ожидать уже в последних числах февраля 2020 года.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление для Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Президент Палестины выступил против предложенной Трампом «сделки века»
Палестинский президент Махмуд Аббас прокомментировал предложенную Трампом «сделку века».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
У вируса герпеса не находят связи с болезнью Альцгеймера
Около тридцати лет назад в образцах мозга людей с синдромом Альцгеймера обнаружили много ДНК вируса герпеса – сначала это был вирус простого герпеса (HSV-1), а потом и другие его разновидности, HHV6A и HHV6B.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Защита Трампа завершила выступление в сенате по делу об импичменте
Адвокаты президента США Дональда Трампа закончили во вторник изложение своей позиции в сенате по делу об импичменте, завершив второй этап этого процесса.
Наука
Самосборка протоклеточных мембран на Титане оказалась невозможна
Компьютерное моделирование гипотетически существующих на Титане мембран показало их термодинамическую нестабильность.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Игры
Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Гаджеты
Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip получит 8-дюймовый экран
Южнокорейская компания Samsung презентует свой новый складной смартфон Galaxy Z Flip уже 11 февраля совместно с моделями линейки Galaxy S20.
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили обновление до ОС Android 10
Четыре смартфона китайских марок Huawei и Honor получили обновление до мобильной операционной системы Android 10 после установки фирменной оболочки EMUI 10.