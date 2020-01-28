Экономика

ИзвестияИзвестия«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну. На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.
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