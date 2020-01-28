Энергетика

ИзвестияИзвестия«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну. На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.
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В «Транснефти» заявили, что вопрос компенсации Минску за «грязную нефть» подвис

Интерфакс09:17

«Транснефть» продолжает переговоры с «Роснефтью» по оценке ущерба от загрязнения «Дружбы»

ТАСС09:49

«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

Известия09:19

«Транснефть» не получила февральских заявок на прокачку нефти в Белоруссию

REGNUM11:38

«Транснефть» перераспределила предназначенную для Белоруссии нефть

Ведомости09:33

Россия отдала не проданную Белоруссии нефть другим

News.ru09:21

«Транснефть» и «Роснефть» завершают оценку ущерба от загрязнения «Дружбы»

Красная весна10:34
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Футбол

Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»

Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» ответил на критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0). Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.
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Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

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Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
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Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru 12:17
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
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Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия 11:26
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Армия и оружие

ДНР уличила Киев в попытке срыва разведения в Петровском

Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил, заявили в донецком представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ФАН вчера в 15:20
Политика

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию.
Московский Комсомолец 10:20
Экономика

Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса

Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
News.ru 18:25
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Матч ТВ 18:39
Политика

Глава Палестины Махмуд Аббас назвал «сделку века» пощечиной века

Выступление Аббаса стало реакцией на обнародованный 28 января Дональдом Трампом в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 80-страничный план урегулирования между Израилем и Палестиной, называемый в США «сделкой века».
Красная весна 14:42
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В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

Российская газета 06:22
Политика

Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 13:26
Футбол

«Астон Вилла» вышла в финал Кубка лиги

"Астон Вилла" вышла в финал Кубка лиги после десятилетней паузы. В 2010 бирмингемцы проиграли в решающем матче "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 17:27
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Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Автоновости дня вчера в 22:54
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Газета.Ru 02:22
Общество

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
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Объявлена дата выпуска первого грузинского электромобиля

SpeedMe 03:52
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Гаджеты

Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей

Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
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Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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Экономика

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Коммерсантъ вчера в 21:39
Экономика

Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
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Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
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Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

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Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
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Николай Петрович Токарев
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Российский промышленник, председатель правления и президент ПАО «Транснефть». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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