Энергетика

ИзвестияИзвестия«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале

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В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну. На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.
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