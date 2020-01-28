Энергетика
Известия«Транснефть» не получила от Минска заявок на прокачку нефти в феврале
В «Транснефти» заявили, что с 1 января монополия не получила от российских компаний заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, но топливо идет неограниченным транзитом через эту страну. На следующий день в концерне «Белнефтехим» сообщили о возобновлении прокачки российской нефти на белорусские НПЗ.
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Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
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В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
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46-летний местный житель не стал отпираться и признался, что преступление он совершил из мести.
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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
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Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
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В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
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Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО
Боец ММА Александр Емельяненко после освобождения из изолятора временного содержания в Анапе обратился к своим поклонникам.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Общество
На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Авто
SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon
Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
Общество
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу заболевших
Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 5999 человек.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Экономика
Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Общество
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Экономика
ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Футбол
Александра Кокорина выгнали из «Зенита»
Во время пребывания в местах лишения свободы Александр Кокорин продлил контракт с «Зенитом», а Павел Мамаев расторг соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Генсек ЛАГ оценил предложенную Трампом «сделку века» по Палестине
Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается, а сделка не получит движения вперед, палестинский народ выкинет ее в "мусорную корзину истории".