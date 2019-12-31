Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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Экономика
Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены
В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
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Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
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Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Экономика
В 2020 году в Воронеже вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Отопление и горячее водоснабжение подорожают в среднем на 4,7%. Если вышеперечисленные тарифы подорожают с 1 июля, но уже с 1 января увеличена плата за капремонт.
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте перечислил распространенные ошибки при зарядке гаджетов.
Политика
Захарова прокомментировала действия США в Багдаде
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что убийство США главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и других иранских военнослужащих у аэропорта Багдада может привести к "эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей".
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Армия и оружие
Убит один из самых влиятельных представителей исламского мира: кто такой генерал Сулеймани
Касем Сулеймани был известен как один из самых влиятельных представителей исламского мира.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на вечерних торгах
Напомним, что на открытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара США к российскому рублю снизился на 13 копеек и составил 61,85 рубля.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Кино