Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
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