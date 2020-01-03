Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о прокачке первой партии нефти
Первую партию нефти Белоруссия закупит по рыночной цене, без премии в десять долларов за тонну, уточнили в «Белнефтехиме».
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Футбол
Дубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу, обыграв в 1/32 финала "Реймс".
Политика
Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Наука
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Авто
Преемник Mitsubishi ASX станет компактней
Автопроизводитель принял решение сделать кроссовер ASX компактней по той причине, что необходимо каким-то образом развести по разным категориям эту модель и другой компактный кроссовер Eclipse Cross, таким образом, чтобы оба эти транспортных средства не стали конкурентами в одном сегменте кроссоверов.
Армия и оружие
НАТО остановил тренировочную миссию в Ираке
Тренировочная миссия НАТО в Ираке приостановлена, 4 января сообщает пресс-служба НАТО.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Общество
Россияне увидят первый звездопад 2020 года
Как утверждают синоптики и астрономы, благодаря подходящим погодным условиям Россияне смогут увидеть метеорный поток Квадратиды.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Общество
Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Фотограф заснял Елизавету II с сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком — шестилетним принцем Джорджем.
Музыка
Гребенщиков представил клип на песню «Пошёл Вон Вавилон»
Борис Гребенщиков, основатель группы «Аквариум», представил 31 декабря 2019 года музыкальный клип на песню «Пошел Вон Вавилон».
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.