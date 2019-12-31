Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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Армия и оружие
Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters.
Политика
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут
На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Энергетика
Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Политика
Сенат США может помешать Трампу воевать с Ираном
Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия конгресса.
Здоровье
В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых
Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Хоккей
СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»
Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о проблемах с «голубыми огоньками»
Иосиф Пригожин рассказал, что для съемок новогодних передач самым сложным является согласование графиков всех артистов.
Футбол
«Севилья» не смогла дожать «Атлетик»
В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Космос
Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце
Армия и оружие
Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
Космос
Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году
Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
Экономика
Стабильно богатеющие компании Петербурга не верят в успешное будущее
Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
Политика
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
Политика
СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями
Как рассказал агентству экс-министр нефтяной промышленности Рафаэль Рамирес, PDVSA уже фактически передала контроль над производством партнерам по совместному предприятию.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Переговоры с Россией завершатся с ближайшее время. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Общество
Нидерланды отказались от названия «Голландия»
С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.