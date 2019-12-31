Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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Остановка подачи нефти в Белоруссию не повлияла на транзит через Украину

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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звезда03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03:06

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАСС02:50
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Сенат США в ближайшее время рассмотрит проект резолюции о том, чтобы не дать Трампу воевать с Ираном без согласия конгресса.
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В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
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Зеленский отчитался о своих доходах

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Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
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В 19-м туре Ла Лиги Испании «Севилья» принимала «Атлетик».
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

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Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году

Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
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Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
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Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
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В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
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Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в стране.
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Внимание специалистов привлек очевидный парадокс — несмотря на увеличение доли богатеющих предприятий, большинство бизнесменов заявляют о стабильно ухудшающейся экономической ситуации в России.
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СМИ: PDVSA передала зарубежным партнерам контроль над месторождениями

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Переговоры с Россией завершатся с ближайшее время. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.
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Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

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С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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