Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Армия и оружие
При ракетной атаке США в Багдаде погиб иранский генерал
По сообщению Пентагона, Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе», а также удар по генералу преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак, направленных против США.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Хоккей
Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Футбол
Леонарду Жардим: «Решение „Монако“ стало для меня неожиданностью»
Именно поэтому решение клуба стало для меня неожиданностью.
Политика
ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата
Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
Общество
Похолодание придет в Москву на следующей неделе
Похолодание ожидает Москву в понедельник, 6 января.
Политика
Зариф заявил о жестком ответе МИД Ирана на послание США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран жестко отреагировал на послание Соединенных Штатов, переданное посольством Швейцарии Тегерану.
Общество
Нидерланды официально перестали быть Голландией
С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Энергетика
Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Общество
Нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из Ирака
Крупные нефтяные компании эвакуируют американских сотрудников из иракской Басры.
Политика
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", который "планировал неминуемые нападения" на американцев.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность
Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ.
Киберспорт
NS: «Я желаю Рамзесу вернуться в Коноху, как это сделал Resolut1on»
Комментатор и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов поделился мнением о переходе Романа RAMZEs Кушнарёва в североамериканский состав по Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что, по его мнению, Кушнарёв вернется обратно на родину.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного
В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия