Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

REGNUM09:33

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РБКвчера в 03:42

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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ТК Звездавчера в 03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ruвчера в 03:06

Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

РИА Новости08:12
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