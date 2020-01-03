Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

«Транснефть» получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

REGNUMвчера в 09:33

Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 08:12

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАСС03 января в 02:50

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известия03 января в 03:29

«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звезда03 января в 03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03 января в 03:06

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБК03 января в 03:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Газета.Ru вчера в 16:45
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Хоккей

Сборная России в овертайме обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ

Sportbox.RU вчера в 11:42
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Соединенные Штаты Америки готовы совершить нападение по 52 целям в Иране, в случае если атакам повергнутся американцы.
Газета.Ru вчера в 18:24
Происшествия

В Канаде пассажирский лайнер потерял колесо при взлете

Известия 01:09
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Общество

Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал в пять раз с начала года

С начала 2020 года в разы сократился транзит российского газа через Украину.
Piter.tv вчера в 02:13
Общество

В России могут скорректировать брачный возраст

Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
RT на русском вчера в 10:29
Наука

Физики разогнали электроны на чипе

Американские физики создали ускоритель элементарных частиц, который уместился на кремниевом чипе размером несколько несколько десятков микрон.
N+1 вчера в 11:44
Армия и оружие

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
РБК вчера в 21:05
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК вчера в 04:09
Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поставила сына на лыжи

Ксения Собчак зимние каникулы решила провести в Куршевеле. В это путешествие теледива взяла и своего сына Платона.
Srnsk вчера в 14:05
Космос

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления

Большинство из восьми новых быстрых радиовсплесков демонстрировали понижение частоты сигнала с каждой повторной вспышкой, что может оказаться ключом к пониманию механизма, который производит эти явления.
Lenta.ru вчера в 16:03
Общество

Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Известия 00:33
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на свои базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
РБК вчера в 18:43
Здоровье

Названы самые результативные способы нормализации кровяного давления

Медиками названы самые результативные способы борьбы с повышенным и пониженным давлением.
Актуальные Новости вчера в 00:08
Экономика

Почему Соединённым Штатам прогнозируют экономический спад в 2020 году

Более половины финансовых директоров ведущих компаний мира прогнозируют экономический спад в США в 2020 году.
RT на русском 03 января в 23:00
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Хоккей

Ковальчук примерил форму «Монреаля»

Газета.Ru 02:38
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Автоспорт

Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера

Lenta.ru вчера в 10:30
Политика

Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
РБК вчера в 23:39
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Политика

Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
ФАН вчера в 20:27
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия

В Сингапуре девочка из КНР попала в больницу с неизвестной пневмонией

Трехлетняя девочка из Китая попала в больницу в Сингапуре после заражения неизвестной пневмонией, сообщил местный минздрав.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Федор Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

29-летний футболист Федор Смолов, играющий за московский «Локомотив», перестал скрывать свои отношения с Марией Юмашевой – 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Bimru.ru 03 января в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное