Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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Политика
МИД РФ предупредил о тяжелых последствиях убийства Сулеймани
Действия Вашингтона, в результате которых погиб иранский генерал Касем Сулеймани, чреваты тяжелыми последствиями для мира и безопасности в регионе.
Общество
Дочь Кадырова открыла ресторан «Париж» на месте городской библиотеки
Накануне Нового года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал на своей странице во ВКонтакте об открытии в Грозном ресторана «Париж».
Политика
Тысячи людей собрались в Багдаде почтить память Касема Сулеймани
Тысячи скорбящих людей собрались в Багдаде перед началом церемонии прощания и похорон убитого иранского генерала Касема Сулеймани, замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и других военных, погибших в результате авиаудара США в Ираке, 4 января сообщает Reuters.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander выйдет в 2020 году
Автопроизводитель в 2020 году намерен не только сменить поколение Outlander, но и представить новый компактный кроссовер с гибридной подзаряжаемой установкой.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Армия и оружие
НАТО приостановила миссию в Ираке
Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Происшествия
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Армия и оружие
Ирак ограничил работу американских военных
Официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф сообщил о принятом решении ограничить деятельность американских военных на территории Ирака.
Общество
Порошенко отдыхает на Сейшелах на фешенебельной яхте
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Спорт
WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Происшествия
В Воронеже произошел пожар в студенческом общежитии
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.