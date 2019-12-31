"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.

Политика Москва отреагировала на убийство Сулеймани Москва расценивает убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара как авантюрный шаг, который способен привести к росту напряженности во всем регионе.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов в Европу «Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.

Единоборства Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Экономика В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.

Политика США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.

Наука Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы Исследование помогло установить, что продукты его переваривания на 90 % выделялись спустя 24 часа после поедания и полностью — через 48 часов.

Политика Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.