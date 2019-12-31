Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звезда03:07

Остановка подачи нефти в Белоруссию не повлияла на транзит через Украину

News.ru06:34

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБК03:42

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известия03:29

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости08:46

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03:06

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАСС02:50
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Самыми популярными марками автомобилей, на которые россияне брали кредиты, стали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.
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В Госдуме раскритиковали российское ТВ за устаревшие новогодние шоу

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Энергетика

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«Вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», заявили в компании.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Общество

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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
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Экономика

В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше

О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Парламентская газета 01 января в 16:01
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

BFM.ru 04:50
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Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 13:18
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Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
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США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

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Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
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В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

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РИА Новости 13:59
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Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
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Тренер «Ливерпуля» Клопп в очередной раз раскритиковал календарь АПЛ

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