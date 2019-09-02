с чего всё началось

Компания "Транснефть" отказалась от идеи "Роснефти" по контролю качества нефти. Речь идет о привлечении экспертов, чтобы минимизировать вероятность загрязнения сырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Транснефть» отказалась от идеи «Роснефти» по контролю качества нефти

Политика Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Политика Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Шоу-бизнес Участники проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся Участница проекта "Дом-2" Александра Черно опубликовала в своем микроблоге в Instagram новый пост, где рассказала о нелегких отношениях с Иосифом Оганесяном.

Общество В Венеции могут запретить курить Предполагается, что мэра на новую идею вдохновила поездка в Токио, где он обратил внимание на то, что практически везде курение запрещено.

Здоровье Схема лечения ВИЧ дала сбой в неволе Как говорилось в обращении, ряд аукционов Минздрава РФ, объявленных до исключения ФСИН из закупок, не состоялись и позже были переобъявлены, но уже без указания ФСИН в качестве потенциального получателя — соответственно, даже в случае заключения контрактов Минздравом заключенные ВИЧ-инфицированные этих препаратов не получат.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.

Происшествия Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Политика Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Происшествия В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Спорт Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание в ходе финального этапа Кубка вызова в Португалии.

Политика Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов Петербурга "Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.

Политика Россия и Китай увеличат товарооборот до $200 млрд Россия и Китай во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна подпишут документ, согласно которому страны будут принимать меры по увеличению товарооборота между ними до $200 млрд.

Кино Скарлетт Йоханссон представила два фильма на кинофестивале в Торонто Прежде чем поклонники смогут увидеть будущие работы Скарлетт Йоханссон, два проекта, которые она представляет на фестивале в Торонто, попадут в мировой прокат.

Общество На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

Армия и оружие ВСУ расстреляли Знамя Победы в Донбассе Украинские силовики расстреляли беспилотник с копией красного Знамени Победы, который бойцы народной милиции ДНР запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.

Религия В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.

Шоу-бизнес Похудевшему на 100 килограммов Семчеву требуется подтяжка кожи Актер Александр Семчев за год похудел на 100 килограммов. Теперь артисту требуется операция по подтяжке кожи на лице.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Футбол Минфин поддержал продажу пива на стадионах Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.