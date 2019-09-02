Экономика
Деловое.ТВ«Транснефть» отказалась от идеи «Роснефти» по контролю качества нефти
Компания "Транснефть" отказалась от идеи "Роснефти" по контролю качества нефти. Речь идет о привлечении экспертов, чтобы минимизировать вероятность загрязнения сырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.News.ruвчера в 14:10
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Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ
Интерфакс06 сентября в 11:59
Предложения по контролю приемо-сдаточных пунктов «Транснефтью» прорабатывает Минэнерго
OilCapital.ru06 сентября в 09:29
«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти
Коммерсантъвчера в 16:31
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Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
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В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
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Происшествия
В Тюмени ищут убийцу 16-летней девушки
Уралинформбюро 05:07
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Участники проекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян разводятся
Участница проекта "Дом-2" Александра Черно опубликовала в своем микроблоге в Instagram новый пост, где рассказала о нелегких отношениях с Иосифом Оганесяном.
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В Венеции могут запретить курить
Предполагается, что мэра на новую идею вдохновила поездка в Токио, где он обратил внимание на то, что практически везде курение запрещено.
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На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Здоровье
Схема лечения ВИЧ дала сбой в неволе
Как говорилось в обращении, ряд аукционов Минздрава РФ, объявленных до исключения ФСИН из закупок, не состоялись и позже были переобъявлены, но уже без указания ФСИН в качестве потенциального получателя — соответственно, даже в случае заключения контрактов Минздравом заключенные ВИЧ-инфицированные этих препаратов не получат.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Политика
Кабулов заявил о возможности обострения ситуации в Афганистане
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о возможности эскалации боевых действий на афганской территории после решения президента США Дональда Трампа отменить переговоры с радикальным движением «Талибан»*.
RT на русском 04:54
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Здоровье
Медики назвали первые изменения во внешности при проблемах с печенью
Газета Кемерова вчера в 22:14
Происшествия
В Тульской области десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Десять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Тульской области в понедельник, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.
РИА Новости 05:40
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание в ходе финального этапа Кубка вызова в Португалии.
Известия вчера в 15:06
Политика
Памфилова рекомендует не торопиться с подведением итогов выборов Петербурга
"Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.
Интерфакс - Россия 06:08
Политика
Россия и Китай увеличат товарооборот до $200 млрд
Россия и Китай во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна подпишут документ, согласно которому страны будут принимать меры по увеличению товарооборота между ними до $200 млрд.
Известия 05:32
Кино
Скарлетт Йоханссон представила два фильма на кинофестивале в Торонто
Прежде чем поклонники смогут увидеть будущие работы Скарлетт Йоханссон, два проекта, которые она представляет на фестивале в Торонто, попадут в мировой прокат.
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На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Армия и оружие
ВСУ расстреляли Знамя Победы в Донбассе
Украинские силовики расстреляли беспилотник с копией красного Знамени Победы, который бойцы народной милиции ДНР запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов.
Взгляд.ру 02:55
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В Вашингтоне открыли памятник Иоанну Кронштадтскому
В Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) прошла церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому.
РЕН ТВ вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Похудевшему на 100 килограммов Семчеву требуется подтяжка кожи
Актер Александр Семчев за год похудел на 100 килограммов. Теперь артисту требуется операция по подтяжке кожи на лице.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Министерство финансов России подготовило положительный отзыв на законопроект о возврате продажи пива на стадионах, сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа.
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Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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