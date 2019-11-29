Экономика
Коммерсантъ«Транснефть» отложила деньги на хлор
Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
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с чего всё началось
В материалах «Транснефти» отмечается, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.РБКвчера в 06:11
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«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»
Ведомостивчера в 06:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Наука
Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам
Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге
Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
Политика
Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Спасатели полностью потушили огонь в храме Преображения Господня в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщает областной главк МЧС.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Экономика
Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов
Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Наука
Оказались обучаемыми и общительными гигантские сухопутные черепахи
Биологи выяснили, что гигантские сухопутные черепахи весьма контактные существа. По словам ученых, они не только общительны, но и обучаемы.
Политика
Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Политика
На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны
Как ранее писало «URA.RU», Володин предположил, что ряд областей могут выйти из состава Украины из-за национализма и притеснения малых народов.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Происшествия
Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты
19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.