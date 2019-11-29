Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Транснефть» отложила деньги на хлор

Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
В материалах «Транснефти» отмечается
, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.
РБКвчера в 06:11

Подробнее о событии

«Роснефть» защитит интересы акционеров при возмещении потерь от ЧП на «Дружбе»

ТАСС10:00

«Роснефть» намерена учесть интересы акционеров при компенсации потерь от ЧП на «Дружбе»

ПРАЙМ12:30

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей для пострадавших из-за форс-мажора на «Дружбе»

Интерфаксвчера в 05:42

«Транснефть» зарезервировала на выплаты из-за грязной нефти 23 млрд руб

РБКвчера в 06:11

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»

Ведомостивчера в 06:31

«Транснефть» отложила 23 млрд рублей на компенсации из-за грязной нефти

Говорит Москвавчера в 05:17

«Транснефть» закрыла пробой миллиардами

Коммерсантъвчера в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Наука

Инфекционный рак моллюсков распространяется по океанам

Новое исследование ученых из США, Европы и Южной Америки прослеживает распространение редкого типа болезни — инфекционного рака — среди двустворчатых моллюсков в Атлантическом и Тихом океанах.
Полит.ру 28 ноября в 02:30
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 02:54
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Постановление РФ о внесении препаратов прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), вступило в силу в воскресенье.
ТАСС 18:58
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество

«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире

Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
РИА Новости 09:20
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в Гааге

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого были ранены трое подростков, говорится в заявлении следователей.
МИР 24 13:00
Политика

Кравчук дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Происшествия

В Балашихе потушили пожар в старинном храме

Спасатели полностью потушили огонь в храме Преображения Господня в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщает областной главк МЧС.
РИА Новости 17:08
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 14:01
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:10
Армия и оружие

Турецкие военные погибли при взрыве на северо-востоке Сирии

РБК 17:36
Авто

Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews вчера в 02:59
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Газета.Ru вчера в 14:28
Экономика

Правительство поддержало законопроект о реформе страхования банковских вкладов

Перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить страхование вкладов, предлагается уточнить с учетом действующего Гражданского кодекса "Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении.
Интерфакс 14:50
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Наука

Оказались обучаемыми и общительными гигантские сухопутные черепахи

Биологи выяснили, что гигантские сухопутные черепахи весьма контактные существа. По словам ученых, они не только общительны, но и обучаемы.
МедиаПоток 05:02
Политика

Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.
RT на русском 15:39
Наука

Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты

РИА Новости 08:52
Автоспорт

Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari

Motorsport.com Россия 12:51
Политика

На Украине согласились с Володиным, предрекшим распад страны

Как ранее писало «URA.RU», Володин предположил, что ряд областей могут выйти из состава Украины из-за национализма и притеснения малых народов.
URA.Ru 13:32
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Происшествия

Доцента Соколова доставили на экспертизу в Москву

Российская газета 10:45
Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты

19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Аргументы недели 10:11
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное