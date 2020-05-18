Экономика
Евразия Daily«Транснефть» ответила «Роснефти»: предложила поднять тарифы
«Транснефть» предложила поднять тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов. Так полностью подконтрольная государству компания ответила на попытки «Роснефти» добиться снижения расценок. «Транснефть» указывает на то, что нефтяные компании больше заботятся о доходах частных акционеров.
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Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Энергетика
Число нефтегазовых буровых в США упало до минимума
Число нефтегазовых буровых установок, действующих на территории США, снижается девятую неделю подряд.
Компания 07:30
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Экономика
Восемь воронежских предприятий могут стать системообразующими
Воронеж, 18 мая 2020, 12:38 — REGNUM Восемь воронежских заводов могут войти в федеральный перечень системообразующих предприятий.
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Происшествия
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
Здоровье
Роспотребнадзор составил рекомендации по работе магазинов
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации для сотрудников продовольственных магазинов.
Профиль 07:33
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Экономика
В ТОР «Столица Арктики» появились первые резиденты
Почти 127 миллиардов рублей инвестиций привлекут в Мурманскую область первые резиденты территории опережающего развития "Столица Арктики".
Pravda.Ru 03:15
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии отбили у Хафтара военную базу под Триполи
С начала мая этого года подразделения ПНС пытались трижды отбить у бойцов Ливийской национальной армии (ЛНА), находящихся под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, военный объект.
ИА Красная Весна 05:38
Общество
Мишустин рассказал, когда снимут ограничения для людей старше 65 лет
«Как только появится возможность снять режим самоизоляции и для них, незамедлительно сделаем это», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
REGNUM 06:28
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Музыка
Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»
Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
Общество
Муниципальный депутат Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал иск к Мосгордуме из-за штрафов, которые выписывают за нарушение режима изоляции через приложение "Социальный мониторинг".
Эхо Москвы 07:32
Авто
Состоялся дебют гибридного Nissan Kicks
Компания подготовила для рынка Таиланда обновленный Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power.
Тарантас Ньюс 15 мая в 13:36
Политика
США задумались о размещении в Польше ядерных ракет
Профиль 16 мая в 08:07
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
Общество
Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу
Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Здоровье
Роспотребнадзор пригрозил саратовцам возвращением ограничений
Замначальника управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева не видит противоречий в сохранении пропускного режима на территории региона и снятии ограничений на прогулки.
Общественное мнение 05:51
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Здоровье
В Минздраве Дагестана разъяснили диагнозы умерших 40 медработников
С момента распространения коронавирусной инфекции в Дагестане скончались около 40 медработников.
Зори Табасарана 04:12
Общество
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10