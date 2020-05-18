с чего всё началось

"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 12 мая о снижении тарифов главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому. 29

Общество В Свердловской области продлили карантин еще на неделю Губернатор Свердловской области в своем посту в Instagram сообщил, что продляет режим ограничительных мер в регионе, связанных с угрозой распространения Covid-19, до 25 мая.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 29

Политика Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат медикам Мишустин потребовал, чтобы замечания президента по выплатам медикам были устранены до 19 мая.

Футбол Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке» Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).

Технологии В США заявили о завершении начальной стадии испытаний вакцины от COVID Завершающую стадию испытаний начнут в июле. По состоянию на 18 мая, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 585

Общество Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 122

Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 1

Здоровье В Дагестане во время пандемии коронавируса скончались 50 врачей "По статистике умерло уже более 700 человек и погибли около 50 медработников", - сказал Абдулаев.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram. 34

Политика Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми. 2

Происшествия В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда. 11

Общество Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. 194

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 1,2K

Общество Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд». 434