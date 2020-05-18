Экономика
Интерфакс«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти
"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 12 мая о снижении тарифов главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.
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с чего всё началось
«Транснефть» считает целесообразным не понижать тарифы на перевозку нефти, а, наоборот, увеличить их до рыночного уровня, указано в презентации компании.Ведомости03:02
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Происшествия
Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС
Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником
Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
Здоровье
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк
В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
Общество
В Свердловской области продлили карантин еще на неделю
Губернатор Свердловской области в своем посту в Instagram сообщил, что продляет режим ограничительных мер в регионе, связанных с угрозой распространения Covid-19, до 25 мая.
Моменты 10:02
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат медикам
Мишустин потребовал, чтобы замечания президента по выплатам медикам были устранены до 19 мая.
ФедералПресс 09:19
Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Наука
Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаПоток 02:56
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
Футбол
Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат 16 мая в 10:25
Технологии
В США заявили о завершении начальной стадии испытаний вакцины от COVID
Завершающую стадию испытаний начнут в июле. По состоянию на 18 мая, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19.
РЕН ТВ 09:02
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая
Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.
Взгляд.ру 10:02
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Здоровье
В Дагестане во время пандемии коронавируса скончались 50 врачей
"По статистике умерло уже более 700 человек и погибли около 50 медработников", - сказал Абдулаев.
Московский Комсомолец 08:22
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации
Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram.
Газета.Ru 06:15
Политика
Предсказано появление максимально простого въезда в Россию
Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Экономика
Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новости 06:09