Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти

"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 12 мая о снижении тарифов главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.
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с чего всё началось
«Транснефть» считает целесообразным не понижать тарифы на перевозку нефти, а, наоборот, увеличить их до рыночного уровня, указано
 в презентации компании.
Ведомости03:02

Подробнее о событии

«Транснефть» попросила повысить тарифы на фоне спора с «Роснефтью»

РБК05:19

«Транснефть» оценила предложение о снижении тарифов на прокачку нефти

Rambler News Service03:53

«Транснефть» считает необходимым повысить тарифы компании для роста отчислений государству

ТАСС02:45

«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти

Интерфакс03:09

«Транснефть» выступила за повышение тарифов в интересах государства

Ведомости03:02

«Транснефть» предлагает повысить тарифы компании на перевозку нефти

ГЛАС.RU03:21

«Транснефть» ответила на претензии «Роснефти»

Коммерсантъвчера в 18:28
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Происшествия

Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
Реальное время вчера в 10:19
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Шоу-бизнес

Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником

Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
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Здоровье

Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков

Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
2
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк

В эфире телеканала НТВ эстрадная исполнительница, заслуженная артистка РФ Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой врачи обнаружили глиобластому.
Журналистская правда вчера в 05:26
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Общество

В Свердловской области продлили карантин еще на неделю

Губернатор Свердловской области в своем посту в Instagram сообщил, что продляет режим ограничительных мер в регионе, связанных с угрозой распространения Covid-19, до 25 мая.
Моменты 10:02
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
29
Политика

Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат медикам

Мишустин потребовал, чтобы замечания президента по выплатам медикам были устранены до 19 мая.
ФедералПресс 09:19
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
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Наука

Тесты на хомяках показали эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Ученые в ходе опытов на хомяках смогли доказать эффективность масок в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
МедиаПоток 02:56
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 15 мая в 17:31
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Футбол

Геррейру забил второй гол «Боруссии» в матче с «Шальке»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру забил второй гол команды в матче с «Шальке» (2:0, перерыв).
Чемпионат 16 мая в 10:25
Технологии

В США заявили о завершении начальной стадии испытаний вакцины от COVID

Завершающую стадию испытаний начнут в июле. По состоянию на 18 мая, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19.
РЕН ТВ 09:02
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

Россия сняла запрет на ввоз рыбы из Китая

Россельхознадзор снял введенный из-за распространения коронавируса запрет на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая.
Взгляд.ру 10:02
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
1
Здоровье

В Дагестане во время пандемии коронавируса скончались 50 врачей

"По статистике умерло уже более 700 человек и погибли около 50 медработников", - сказал Абдулаев.
Московский Комсомолец 08:22
Общество

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 09:41
1
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина вернулась к работе после госпитализации

Историк моды Александр Васильев и певица Надежда Бабкина вернулись на съемочную площадку "Модного приговора" после лечения от пневмонии, сообщил ведущий в Instagram.
Газета.Ru 06:15
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Политика

Предсказано появление максимально простого въезда в Россию

Россия не планирует ужесточать процедуры въезда иностранцев в страну после эпидемии коронавируса, но, напротив, стремится сделать границы более открытыми.
Lenta.ru 05:11
2
Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
11
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
2
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

REGNUM 05:44
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
964
Общество

Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
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Экономика

Минтруд разъяснил порядок выплаты накопительной части пенсии

Свыше 98 процентов россиян, которые выходят на пенсию, получают ее накопительную часть единовременно, сообщили РИА Новости в Минтруде.
РИА Новости 06:09
Путешествия

В Турции назвали сроки открытия туристического сезона для иностранцев

ФАН вчера в 09:51
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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