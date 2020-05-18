Экономика
Интерфакс«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти
"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 12 мая о снижении тарифов главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина.
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Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
REGNUM 02:27
Политика
Рябков рассказал об использовании российских аппаратов ИВЛ в США
20 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в стране заявил, что Россия заключила с США соглашение на поставку датчиков потоков воздуха, необходимых для производства аппаратов искусственной вентиляции легких.
Известия 05:15
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru вчера в 07:01
Общество
В России за сутки выявили 8926 случаев COVID-19
За последние сутки в России выявили 8926 новых случаев коронавируса нового типа в 81 регионе - у 40,1% пациентов не было клинических проявлений болезни.
Газета.Ru 05:22
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
Нефтяные котировки повышаются в понедельник утром в начале торговой сессии на мировом товарно-сырьевом рынке.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Покупатели в США начали отказываться от товаров из Китая
Около 40% жителей в США отказываются от покупки товаров, сделанных в Китае, согласно опросу, проведенному консалтинговой фирмой FTI Consulting.
Вести.Ru 05:09
Технологии
«Билайн» опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах
«Основной задачей экспериментальной зоны является тестирование сети 5G для беспилотного и дистанционно управляемого транспорта, а также выявление и фиксация технологических преимуществ сети последнего поколения над сетью промышленного Wi-Fi/MESH», — отмечает «Билайн».
3DNews 00:44
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима
По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru вчера в 07:42
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Здоровье
229 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 229 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области на 16 мая, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н 16 мая в 03:55
Общество
Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО
Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
США намерены использовать видеоигры для решения соцпроблем на Украине
На весь проект Госдеп выделит до $100 тыс. В ведомстве рассчитывают, что данный проект будет способствовать вхождению американских компаний в игровую индустрию Украины и созданию площадки для сотрудничества между разработчиками из Соединённых Штатов и их украинскими коллегами.
RT на русском вчера в 23:36
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Общество
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ вчера в 04:34
Общество
Вильфанд объяснил, почему в России сохраняется холодная погода
В течение последующей недели на европейской части России сохранится преимущественно холодная погода.
Pravda.Ru 03:43
Музыка
Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в 2021 году в Роттердаме, сообщили организаторы мероприятия.
РИА Новости 16 мая в 17:25
Политика
МИД Ирана предостерег США от угроз танкерам с топливом для Венесуэлы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран ответит США в случае угроз танкерам, перевозящим топливо в Венесуэлу.
РИА Новости вчера в 12:00
Наука
Инструменты SAS помогают для лечения пациентов с COVID-19
SAS работает с ведомствами и медицинскими организациями по всему миру, помогая с помощью исследования и анализа данных решать задачи, связанные с коронавирусом нового типа.
IT-World 04:58
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Общество
В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru вчера в 20:02
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17