Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию
ТК Звезда03 января в 03:07
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Согласен, в этом году посев был немного несправедливым, но этот год уникальный.
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Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
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«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
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Количество заболевших неизвестной пневмонией в китайском городе Ухань достигло 59 человек.
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