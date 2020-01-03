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Хоккей Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.