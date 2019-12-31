Энергетика
РИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию
"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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Политика
Иран назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Пресс-служба МИД Ирана опубликовала заявление Высшего совета нацбезопасности страны, в котором говорится, что американским властям стоит понимать – их преступное нападение на командующего Сулеймани, далее цитата от RT: «является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии, и Соединенные Штаты так просто от последствий этого просчёта не уйдут».
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Хоккей
«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал»
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ
Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Политика
США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера
Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Финансы
Рубль укрепился относительно доллара и евро
Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля. На 43 копейки до 69,04 рубля снизился курс евро.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Пострадают владельцы старых моделей смартфонов с iOS и Android.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, мессенджер WhatsApp 31 декабря прекратил работу с Windows Phone.
Шоу-бизнес
Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком
Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
Авто
Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES
Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
Общество
Название «Голландия» официально перестало существовать
С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия" для Нидерландов.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Авто
В России изменили правила регистрации автомобилей
Срок регистрации автомобилей, временно ввезенных из заграницы, увеличили до года.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Армия и оружие
Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Армия и оружие
Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток
Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Политика
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Политика
Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований
Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани может привести к скачку цен на нефть
Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
Космос
Спутники SpaceX мешают астрономам, и Маск хочет это исправить
Спорт