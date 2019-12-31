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Политика Иран назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США Пресс-служба МИД Ирана опубликовала заявление Высшего совета нацбезопасности страны, в котором говорится, что американским властям стоит понимать – их преступное нападение на командующего Сулеймани, далее цитата от RT: «является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии, и Соединенные Штаты так просто от последствий этого просчёта не уйдут».

Общество Обнародована декларация о доходах Зеленского Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".

Энергетика Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.

Политика США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.

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Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Пострадают владельцы старых моделей смартфонов с iOS и Android.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, мессенджер WhatsApp 31 декабря прекратил работу с Windows Phone.

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Политика Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.