Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

"Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Игорь Демин.
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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости08:46

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАСС02:50

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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Белоруссия лишилась российской нефти

URA.Ru03:08

«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звезда03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03:06

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБК03:42
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
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Иран назвал убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США

Пресс-служба МИД Ирана опубликовала заявление Высшего совета нацбезопасности страны, в котором говорится, что американским властям стоит понимать – их преступное нападение на командующего Сулеймани, далее цитата от RT: «является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии, и Соединенные Штаты так просто от последствий этого просчёта не уйдут».
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Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

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Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Газета.Ru 11:43
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«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал»

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Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
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Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
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Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
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Рубль укрепился относительно доллара и евро

Курс доллара уменьшился на 15 копеек и составил 61,83 рубля. На 43 копейки до 69,04 рубля снизился курс евро.
Мой Брянск 03:24
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Пострадают владельцы старых моделей смартфонов с iOS и Android.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, мессенджер WhatsApp 31 декабря прекратил работу с Windows Phone.
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Глюкоза подтвердила воссоединение с мужем нежным снимком

Долгое время ходили слухи о том, что певица Глюкоза рассталась с мужем Александром Чистяковым.
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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

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Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES

Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
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Общество

Название «Голландия» официально перестало существовать

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия" для Нидерландов.
Life.ru 01 января в 16:15
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Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
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В России изменили правила регистрации автомобилей

Срок регистрации автомобилей, временно ввезенных из заграницы, увеличили до года.
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Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Армия и оружие

Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касима Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
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Общество

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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
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Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
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Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Российская газета 12:52
Политика

Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
News.ru 06:47
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Армия и оружие

Убийство Сулеймани может привести к скачку цен на нефть

Смерть главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США может привести к длительному конфликту на Ближнем Востоке и росту цен на нефть.
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Спутники SpaceX мешают астрономам, и Маск хочет это исправить

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Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

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В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

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