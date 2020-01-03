Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию
ТК Звезда03 января в 03:07
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В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
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Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
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В Ингушетии задержали разрушителей древних башен
Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
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Энергетика
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Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние
Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Хоккей
Валерий Брагин сказал, кто станет основным вратарем в финале МЧМ
Главный тренер сборной России U20 по хоккею Валерий Брагин, рассказал, кто выйдет на матч в финале молодежного чемпионата мира.
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В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов
Компания, которая управляет аэропортом Стамбула, запретила туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.
Общество
Работодатели планируют повышать зарплаты в 2020 году
Большинство российских работодателей планирует в этом году повысить заработную плату сотрудникам, сообщает "Российская газета" со ссылкой на сервис HeadHunter.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Телеведущая Дана Борисова рассказала, что однажды так сильно хотела употребить алкоголь, что выпила духи.
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Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Общество
Фанаты «Мальме» повалили статую Ибрагимовича
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