Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Армия и оружие
США подтвердили ликвидацию генерала иранского КСИР в Багдаде
Целью удара был убитый командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.
Общество
Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова
"Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.
Энергетика
Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник
В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Общество
Усманов раскрыл своих возможных наследников
Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Политика
На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста
Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Американское убийство генерала Сулеймани осуждают по всему миру, включая США
Иран утвердил нового командующего бригадой спецназа «Аль-Кудс» взамен погибшего в ходе американского авиаудара генерала Касема Сулеймани - им стал бригадный генерал Эсмаил Гаани.
Баскетбол
В Калининграде баскетболисты ЦСКА проиграли греческому «Панатинаикосу»
Баскетболисты московского ЦСКА проиграли греческому "Панатинаикосу" в матче 17-го тура Евролиги. Об этом сообщает корреспондент "Клопс".
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
ЦИК Испании лишил главу Каталонии депутатского мандата
Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.