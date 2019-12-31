«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Общество Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу Нацбанка Арбузова "Сегодня, 3 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова [и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову] в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Энергетика Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Общество Усманов раскрыл своих возможных наследников Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Политика МИД Ирана резко раскритиковал реакцию Германии на убийство Сулеймани Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что убийство главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.

Общество Синоптики предсказали аномальную погоду в январе В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".

Происшествия В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.

Политика Нетаньяху поддержал США после убийства генерала Сулеймани Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство «полностью на стороне США в борьбе за мир».

Политика Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.