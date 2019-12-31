Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Политика
США призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак
Американским гражданам следует немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряжённости в стране и регионе.
Футбол
«Севилья» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на игру Примеры
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик» в 19-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Спорт
Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».
Хоккей
Россия встретится со Швецией в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
В другом полуфинале встретятся финны и канадцы.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Общество
Обнародована декларация о доходах Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии "Квартал 95".
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
Гаджеты
HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei
HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
Здоровье
Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
Кандидат медицинских наук, психиатр-нарколог Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", как вывести себя из состояния похмелья и какая доза алкоголя безопасна для организма.
Армия и оружие
Поддержка генерала Сулеймани сирийской армии не будет забыта — Асад
Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что помощь иранского генерала Касема Сулеймани, убитого Соединенными Штатами, сирийской армии «не будет забыта».
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Общество
Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею
На сайте телеканала НТВ, который вёл трансляцию шоу «Новогодний миллиард», уточняется, что победителем 1316-го тиража лотереи «Русское лото» стал «житель Москвы, купивший билет с номером 131626314944».
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в попытке обострить обстановку в Донбассе
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
Гаджеты
Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России
Фото: Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 6, 7-дюймовым экраном с разрешением FullHD +, тройной основной камерой с широкоугольным, стандартным и марообъективами (разрешение 48 Мп), а также фронтальной на 43 Мп (она врезана посредине в верхнюю часть матрицы).
Происшествия
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме в Подмосковье
В результате пожара в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области погибли четверо человек, в том числе двое детей.
Армия и оружие
Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность
Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Футбол
ЦСКА интересуется атакующим полузащитником загребского «Динамо»
ЦСКА заинтересован в подписании атакующего полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.