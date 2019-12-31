Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

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