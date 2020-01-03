Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось

В «Белнефтехиме» заявили, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.
ТАССвчера в 03:03

Подробнее о событии

Белоруссия лишилась российской нефти

URA.Ruвчера в 03:08

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 03:42

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известиявчера в 03:29

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвывчера в 06:00

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ruвчера в 03:06

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАССвчера в 02:50

Белорусские НПЗ не получают российскую нефть с 1 января

Вести.Ruвчера в 02:50
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Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Эхо Москвы вчера в 20:06
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Общество

Использование мощных ртутных ламп ограничивается в РФ с 1 января

Актуализированные требования к осветительным устройствам, которые ограничивают использование устаревших ртутных ламп и светильников большой мощности, с 1 января вступили в силу в России.
ПРАЙМ 02 января в 05:18
Армия и оружие

Из-за угрозы Третьей мировой войны рухнул сайт призывной службы США

Царьград 03:41
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Здоровье

Волонтеры-медики стали мощным кадровым резервом здравоохранения Кировской области

За 11 месяцев «Дружины здоровья», которые состоят из медицинских и социальных работников и волонтеров-медиков, посетили 152 населенных пункта в 26 районах области.
Newsler.ru 02:00
Армия и оружие

Войска США в Европе приведены в состояние повышенной боеготовности

Rusvesna.su 00:57
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Спорт

Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 10:39
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Мой Брянск 01:55
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Культура

Воронежцев зовут на выставку иллюстраций к «Гарри Поттеру»

Жителей и гостей столицы Черноземья пригласили на бесплатную выставку иллюстраций к произведениям английской писательницы Джоан Роулинг из цикла «Гарри Поттеру», созданных воронежской художницей Катериной Путилиной.
Обозреватель Врн 02:26
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Шоу-бизнес

Поклонники раскритиковали Альбину Джанабаеву за неряшливый внешний вид

Чаще всего Альбина Джанабаева позирует в вечерних платьях. Певица очень стройная, поэтому обычно носит облегающие наряды.
Родной город 02:13
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Общество

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Политика

Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года

МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
ТАСС 02:11
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости 02 января в 16:36
Армия и оружие

Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря

Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:01
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости вчера в 00:52
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети

Видео с гуляющими «щекастыми пупсами», как Лизу и Гарри назвали фанаты, произвело настоящий фурор в Сети.
7Дней.ру 02 января в 15:00
Технологии

EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux

Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Игромания.ру 03:22
Футбол

Анчелотти мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что «Ливерпуль» рассматривал его кандидатуру в 2015-м году, когда он ушел из мадридского «Реала».
Евро-футбол.ру 02:48
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