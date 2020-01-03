Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.ТАССвчера в 03:03
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Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы
Эхо Москвывчера в 06:00
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Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Армия и оружие
США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада
Сообщения о новом американском ударе поступили спустя сутки после того, как в результате авиаатаки США близ аэропорта Багдада погиб командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.
Общество
Использование мощных ртутных ламп ограничивается в РФ с 1 января
Актуализированные требования к осветительным устройствам, которые ограничивают использование устаревших ртутных ламп и светильников большой мощности, с 1 января вступили в силу в России.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
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Волонтеры-медики стали мощным кадровым резервом здравоохранения Кировской области
За 11 месяцев «Дружины здоровья», которые состоят из медицинских и социальных работников и волонтеров-медиков, посетили 152 населенных пункта в 26 районах области.
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой
"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Культура
Воронежцев зовут на выставку иллюстраций к «Гарри Поттеру»
Жителей и гостей столицы Черноземья пригласили на бесплатную выставку иллюстраций к произведениям английской писательницы Джоан Роулинг из цикла «Гарри Поттеру», созданных воронежской художницей Катериной Путилиной.
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Альбину Джанабаеву за неряшливый внешний вид
Чаще всего Альбина Джанабаева позирует в вечерних платьях. Певица очень стройная, поэтому обычно носит облегающие наряды.
Футбол
Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов
Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
Общество
NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани
Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Политика
Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Армия и оружие
Bloomberg: Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани в конце декабря
Президент США Дональд Трамп вместе со своими советниками не раз обсуждал возможность авиаудара для ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Общество
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Шоу-бизнес
Годовалые дети Пугачевой и Галкина произвели фурор в Сети
Видео с гуляющими «щекастыми пупсами», как Лизу и Гарри назвали фанаты, произвело настоящий фурор в Сети.
Технологии
EA банит игроков в BattleField V, если те играют на Linux
Сообщается, что игроков, которые «сидят» на Linux, банит Electronic Arts.
Футбол
Анчелотти мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа
Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, что «Ливерпуль» рассматривал его кандидатуру в 2015-м году, когда он ушел из мадридского «Реала».