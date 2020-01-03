Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось

В «Белнефтехиме» заявили, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.
ТАССвчера в 03:03

Подробнее о событии

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвывчера в 06:00

«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звездавчера в 03:07

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известиявчера в 03:29

Белоруссия лишилась российской нефти

URA.Ruвчера в 03:08

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 03:42

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ruвчера в 03:06

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАССвчера в 02:50
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Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани

Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Российская газета 02:10
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Спорт

WADA назначило размер взноса России на 2020 год

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
РИА Новости 04:33
Технологии

Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов

В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
iXBT.com вчера в 07:16
Экономика

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Lenta.ru 03:54
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
РБК 05:12
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53

По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
ТАСС 00:58
Армия и оружие

На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Московский Комсомолец 01 января в 11:43
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал вчера в 20:52
Здоровье

Врач назвал легкий способ избавиться от стресса

РИА Новости 02:16
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Армия и оружие

Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль

Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Avia.pro вчера в 21:27
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил в Ливии джихад и мобилизацию

Газета.Ru 04:09
Армия и оружие

Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео

Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М.
РБК 04:57
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

РИА Новости 02:07
Политика

Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
РИА Новости 04:39
Спорт

Наталья Непряева возглавила спринтерский зачет «Тур де Ски»

Тверская лыжница Наталья Непряева одержала победу на первом круге дистанции и заработала 15 рейтинговых очков «Тур де Ски», что и позволило ей подняться на первое место в спринтерском зачете.
Tverisport.ru 01:17
Хоккей

О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
RT на русском 00:30
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве

RT на русском 05:20
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Политика

Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
Политика Сегодня 05:23
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Мой Брянск 01:55
Армия и оружие

AFP: коалиция во главе с США объявила о снижении интенсивности операций в Ираке

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
ТАСС 04:45
Политика

После удара по Ираку упал сайт призывной службы США

Сайт американской призывной службы упал после удара США по Ираку, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и возникшего ажиотажа вокруг темы возможности Третьей мировой войны.
Вести.Ru 05:08
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
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