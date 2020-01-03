Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.ТАССвчера в 03:03
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Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы
Эхо Москвывчера в 06:00
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Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иракских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Спорт
WADA назначило размер взноса России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Технологии
Google отлучила «умный дом» Xiaomi от своих сервисов
В качестве временной меры Google отключила интеграцию платформы умного дома Mi Home с сервисами Google Assistant и Google Home.
Экономика
Раскрыта судьба исков Украины и России по газу
Компания «Нафтогаз Украины» раскрыла судьбу исков против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже после заключения соглашения по газу.
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»
Армия и оружие
Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 53
По меньшей мере 53 человека погибли и один пропал без вести в результате наводнения и оползней в районе столицы Индонезии Джакарты.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
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Врач назвал легкий способ избавиться от стресса
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Армия и оружие
Дозаправку Су-30СМ и Су-24М в воздухе показали на видео
Командование морской авиации Южного военного округа показало на видео отработку дозаправки в воздухе экипажами истребителей Су-30СМ и тактических бомбардировщиков Су-24М.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Политика
Новым главой Минэкономики Белоруссии назначили Александра Червякова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главой Минэкономики Александра Червякова, который до этого работал первым замминистра в этом же ведомстве, сообщается на официальном сайте главы Белоруссии.
Спорт
Наталья Непряева возглавила спринтерский зачет «Тур де Ски»
Тверская лыжница Наталья Непряева одержала победу на первом круге дистанции и заработала 15 рейтинговых очков «Тур де Ски», что и позволило ей подняться на первое место в спринтерском зачете.
Хоккей
О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция
Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и снеге в Москве
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Политика
Президент Ирана назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США
Иранский президент Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Армия и оружие
AFP: коалиция во главе с США объявила о снижении интенсивности операций в Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.
Политика
После удара по Ираку упал сайт призывной службы США
Сайт американской призывной службы упал после удара США по Ираку, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и возникшего ажиотажа вокруг темы возможности Третьей мировой войны.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.