Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.ТАССвчера в 03:03
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Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы
Эхо Москвывчера в 06:00
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Музыка
«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США
Здоровье
Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения
В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
В США обрушился сайт призывной службы
Политика
Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Энергетика
Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ
Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Армия и оружие
НАТО приостановил работу миссии в Ираке
Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
Кино
Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля
Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Музыка
Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Автоспорт
Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Политика
Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике
«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка
47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Политика
Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Шоу-бизнес
Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать
Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Экономика
С 1 января изменились правила расчета зарплаты
Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Общество
Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
Политика
Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией
Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
Хоккей
Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме
Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
Армия и оружие
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.