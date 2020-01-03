Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.

с чего всё началось

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Здоровье Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.

Происшествия СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.

Энергетика Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.

Армия и оружие НАТО приостановил работу миссии в Ираке Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.

Кино Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.

Автоспорт Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Политика Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике «Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.

Политика Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Политика Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).