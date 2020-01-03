Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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с чего всё началось

В «Белнефтехиме» заявили, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в концерне "Белнефтехим". "Поставки российской нефти не осуществляются.
ТАССвчера в 03:03

Подробнее о событии

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвывчера в 06:00

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБКвчера в 03:42

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАССвчера в 02:50

Белоруссия лишилась российской нефти

URA.Ruвчера в 03:08

«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звездавчера в 03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ruвчера в 03:06

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известиявчера в 03:29
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Музыка

«Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Коачелла в США

Российская газета 04:44
Здоровье

Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения

В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.
Взгляд-инфо 04:43
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
РИА Новости 03:07
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

RT на русском 06:03
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Энергетика

Россия и Белоруссия нашли временный способ поставок нефти на НПЗ

Россия и Белоруссия нашли временный — на период ведения переговоров — вариант возобновления поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики за счет разовых партий нефти из ресурсов независимых поставщиков.
Известия вчера в 10:54
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Кино

Седьмой сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся 17 февраля

Ещё в августе Disney объявила, что седьмой и заключительный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» начнётся в феврале, однако благодаря свежей рекламе стала известна точная дата премьеры — 17 февраля.
Игромания.ру 06:00
Музыка

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания 05:38
Общество

Правительство утвердило план адаптации к изменению климата

Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
РИА Новости 05:03
Автоспорт

Врач рассказал, что Шумахер мало напоминает себя прежнего

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, шесть лет назад перенесший тяжелую травму головы, в настоящее время мало напоминает себя прежнего, считает нейрохирург Никола Аччарри.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

Известия 01:00
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первого ребенка

47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
Радио Комсомольская правда 04:45
Политика

Лавров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.
Москва 24 вчера в 13:53
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 02 января в 10:24
Шоу-бизнес

Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Рамблер 06:23
Экономика

С 1 января изменились правила расчета зарплаты

Заработная плата сотрудника не может быть меньше МРОТ.
Pravda.Ru вчера в 09:19
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
РБК 05:36
Политика

Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:32
Хоккей

Самсонов и Кузнецов признаны звёздами игрового дня в НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и форвард Евгений Кузнецов вошли в тройку лучших по итогам игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:33
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Происшествия

Два акробата из России сорвались с высоты во время шоу в Амстердаме

Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.
REGNUM вчера в 23:41
Армия и оружие

Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
RT на русском 04:54
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