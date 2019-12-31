Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости08:46

Остановка подачи нефти в Белоруссию не повлияла на транзит через Украину

News.ru06:34

В Белоруссии прокомментировали остановку поставок российской нефти

Lenta.ru02:56

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известия03:29

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03:06

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБК03:42

Транснефть не получила заявки от нефтекомпаний РФ на поставки в Белоруссию с 1 января

ТАСС02:50
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
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Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

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Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
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По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
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Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
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Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что украинские военные пытаются обострить ситуацию в Донбассе, открывая провокационный огонь по населённым пунктам.
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Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Pravda.Ru 07:32
Политика

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

В сентябре бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отсутствие баланса интересов разных регионов страны является главной ошибкой украинских политиков.
РБК 10:22
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
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Общество

Центризбирком Латвии отказал в референдуме о русском языке в школах

Центральная избирательная комиссия Латвии не поддержала инициативу партии «Новое согласие» о сборе подписей за проведение референдума о внедрении в школах обучения не только на государственном, но и на других языках, в том числе русском.
News.ru 10:30
Армия и оружие

Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:07
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«Ленинград» выступит на Coachella в Калифорнии

Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга «Ленинград» воссоединится для выступления на фестивале Coachella.
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Наука

Математическая модель помогла определить устойчивость веревочных узлов

Математики и инженеры Массачусетского технологического института разработали математическую модель, которая предсказывает, насколько устойчивым является узел, основываясь на нескольких его ключевых свойствах.
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Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

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Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

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В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Общество

На Украине заявили о выполнении заявок «Газпрома» по транзиту газа

Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» заявила, что украинская сторона в полном объёме выполняет заявки «Газпрома» по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию.
RT на русском 10:16
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
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