Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

РБК03:42

Оператор участка «Дружбы» сообщил, что проблем с поставками нефти из РФ в Польшу нет

ТАСС07:02

Российская нефть перестала поступать на белорусские нефтеперерабатывающие заводы

Эхо Москвы06:00

«Транснефть» объяснила остановку поставок нефти в Белоруссию

РИА Новости08:46

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Известия03:29

«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

ТК Звезда03:07

В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

Life.ru03:06
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Уже не первый год список возглавляет средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (прежде всего, овощей, фруктов, бобовых и зерновых), оливкового масла, рыбы и мяса птицы.
Российская газета 09:06
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
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Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
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Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Общество

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Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Армия и оружие

США заявили о гибели иранского генерала Касема Сулеймани

США приняли решение нанести ракетные удары по Багдаду после того, как во время протестного движения в стране, направленного против ударов американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии, демонстранты попытались атаковать посольство США в Багдаде, пишет РИА Новости.
Капитал страны 06:36
Шоу-бизнес

Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном

Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.
ФАН 03:34
Футбол

Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»

По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Soccer.ru вчера в 02:47
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Lenta.ru 10:34
Политика

Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Московский Комсомолец 08:09
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Культуромания 05:36
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Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Свободная Пресса 08:08
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Профиль вчера в 09:59
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
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Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru вчера в 02:54
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Политика

Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК

Надежда Савченко поспорила с ним, указав, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая.
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Политика

Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
URA.Ru 10:34
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Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
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Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки.
Аргументы недели 09:39
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Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
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Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
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