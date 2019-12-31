Энергетика
Пятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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Армия и оружие
Пентагон объявил об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани
В Иране назвали убийство генерала актом международного терроризма со стороны США, в стране объявлен трехдневный траур.
Общество
Врачи назвали лучшую диету на 2020 год
Уже не первый год список возглавляет средиземноморская диета, в основе которой лежит употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки (прежде всего, овощей, фруктов, бобовых и зерновых), оливкового масла, рыбы и мяса птицы.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Армия и оружие
США заявили о гибели иранского генерала Касема Сулеймани
США приняли решение нанести ракетные удары по Багдаду после того, как во время протестного движения в стране, направленного против ударов американских военных по объектам шиитского ополчения в Ираке и Сирии, демонстранты попытались атаковать посольство США в Багдаде, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Фанатов смутил внешний вид Бузовой на отдыхе с Манукяном
Одних смутили «залысины и отеки» на лице певицы после новогодних застолий, других же впечатлило трогательное поздравление Манукяна, объятия и поцелуи влюбленной пары.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в «Бэйцзин Гоань»
По информации портала Trasfermarkt, полузащитник "Бэйцзин Гоань" Фернандо вернется в "Спартак" по истечении срока аренды.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Политика
Помпео заявил о готовности США к любому ответу Ирана за Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что Вашингтон готов к любой возможной реакции Ирана на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Кино
Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»
В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.
Спорт
Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Политика
Кравчук заявил Савченко о трех Украинах с разными ДНК
Надежда Савченко поспорила с ним, указав, что «ДНК крови» у украинцев все же одинаковая.
Политика
Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи
По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.