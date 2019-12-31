Энергетика

Пятый каналПятый канал«Транснефть» прокомментировала отсутствие поставок нефти в Белоруссию

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию с 1 января, передают «Известия». По словам официального представителя российской монополии Игоря Демина, компания не получила от российских нефтекомпаний заявки на поставки «черного золота» на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.
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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

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Белоруссия лишилась российской нефти

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«Транснефть» опровергла информацию о прекращении поставок нефти в Белоруссию

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В «Транснефти» объяснили прекращение поставок нефти в Белоруссию с 1 января

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Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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С русскими наемниками Эрдоган разберется с помощью сирийских боевиков

Эрдоган давно отправил своих людей воевать за премьера временного правительства Фаиза Сараджа.
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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Московский Комсомолец 09:06
Энергетика

Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
ТАСС 08:42
Политика

Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах

"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
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Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Теннис

Медведев принес сборной России победу над Италией в матче ATP Cup

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принес сборной России победу над командой Италии в матче группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup, который проходит в Австралии.
РИА Новости 08:40
Политика

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru 07:36
Происшествия

В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 08:45
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Общество

Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили

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Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

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Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 04:39
Экономика

Торги на Московской бирже начались с нового максимума

Первые торги на Московской бирже начались с установления нового рекорда.
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Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева машины зимой

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В Совфеде прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
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Политика

Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
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Общество

Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет

Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
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Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

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Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером

Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту загребского "Динамо" Ловро Майеру, сообщает tportal.hr.
РИА Новости 09:19
Хоккей

Сборная Швеции по хоккею считает, что её должны все бояться

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею Томас Монтен заявил, что его подопечные должны опасаться сборной России.
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Культуромания 05:36
Энергетика

Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз

В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
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Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
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