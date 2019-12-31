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Энергетика Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.

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