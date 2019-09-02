Экономика
REGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.News.ruвчера в 14:10
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Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ
Интерфакс06 сентября в 11:59
Предложения по контролю приемо-сдаточных пунктов «Транснефтью» прорабатывает Минэнерго
OilCapital.ru06 сентября в 09:29
Глава Минэнерго прокомментировал разногласия между «Роснефтью» и «Транснефтью»
Rostov gazeta06 сентября в 05:09
«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти
Коммерсантъвчера в 16:31
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Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
РИА Новости 04:25
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Армия и оружие
Российский боевой вертолет Ми-24 прошел цифровую модернизацию
По словам главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, вертолет получил около 90% нового цифрового оборудования.
ГЛАС.RU 02:53
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Технологии
Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США
Чиновники системы здравоохранения утверждают, что нашли химикат, из-за которого 5 человек погибли и 450 попали в больницу, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 03:58
Авто
Новый Land Rover Defender рассекретили до премьеры
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Происшествия
Тело мужчины нашли на территории гаражного комплекса в Зеленограде
Мужчина найден убитым в гаражном комплексе в Зеленограде, возбуждено дело.
Агентство Москва 03:28
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Происшествия
СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву
В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.
Коммерсантъ вчера в 15:46
Наука
Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
РИА Новости вчера в 20:00
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Экономика
Экспорт из Германии растет, несмотря на торговые конфликты в мире
Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.
REGNUM 04:25
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который поступит в продажу в ближайшее время.
Автоновости дня 01:42
Футбол
«Интер» представил третью форму на сезон
Евро-футбол.ру 04:01
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.
РИА Новости 03:49
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области
Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.
Вестник Кавказа вчера в 14:14
Политика
В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел
Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела - в Москве.
Интерфакс 04:46
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу
Интерфакс - Россия вчера в 18:14
Теннис
Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:26
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии
В ходе оперативного совещания Радий Хабиров заявил, что назначил на пост вице-премьера бизнесмена Андрея Назарова.
КП - Уфа 01:38
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23