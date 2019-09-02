с чего всё началось

Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Российский боевой вертолет Ми-24 прошел цифровую модернизацию По словам главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, вертолет получил около 90% нового цифрового оборудования.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Технологии Химикат, ответственный за смерть пяти вейперов, нашли в США Чиновники системы здравоохранения утверждают, что нашли химикат, из-за которого 5 человек погибли и 450 попали в больницу, сообщают "Известия".

Авто Новый Land Rover Defender рассекретили до премьеры Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву В отношении банкира возбудили уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Армия и оружие Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».

Экономика Экспорт из Германии растет, несмотря на торговые конфликты в мире Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Японская компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения, который поступит в продажу в ближайшее время.

Происшествия В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.

Политика Вышинский поблагодарил Путина за поддержку Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Политика Игорь Бабушкин лидирует на выборах губернатора Астраханской области Кандидаты от коммунистов, ЛДПР и Партии пенсионеров Николай Арефьев, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев набирают менее 20% каждый.

Политика В ходе избирательной кампании в России возбудили 11 уголовных дел Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 11 уголовных дел, в том числе четыре дела - в Москве.

Теннис Медведев в пяти сетах проиграл Надалю в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финальном матче Открытого чемпионата США — US Open.

Происшествия Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.

Политика Бизнесмен Андрей Назаров стал вице-премьером правительства Башкирии В ходе оперативного совещания Радий Хабиров заявил, что назначил на пост вице-премьера бизнесмена Андрея Назарова.