с чего всё началось

Компания "Транснефть" отказалась от идеи "Роснефти" по контролю качества нефти. Речь идет о привлечении экспертов, чтобы минимизировать вероятность загрязнения сырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Транснефть» отказалась от идеи «Роснефти» по контролю качества нефти

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