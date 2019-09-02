Экономика
Деловое.ТВ«Транснефть» отказалась от идеи «Роснефти» по контролю качества нефти
Компания "Транснефть" отказалась от идеи "Роснефти" по контролю качества нефти. Речь идет о привлечении экспертов, чтобы минимизировать вероятность загрязнения сырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.News.ruвчера в 14:10
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