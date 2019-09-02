Экономика

REGNUMREGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти

Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте
 компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.
News.ruвчера в 14:10

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Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ

Интерфакс06 сентября в 11:59

Предложения по контролю приемо-сдаточных пунктов «Транснефтью» прорабатывает Минэнерго

OilCapital.ru06 сентября в 09:29

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Rostov gazeta06 сентября в 05:09

«Транснефть» ответила на предложения Шрёдера по контролю качества нефти

РБКвчера в 15:29

«Транснефть» выступила против ежедневной независимой экспертизы сдачи нефти

ТАССвчера в 15:28

«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти

Коммерсантъвчера в 16:31

«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти

REGNUM02:30
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Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских

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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто

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Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной

Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
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Ferra вчера в 11:44
Политика

Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области

Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.
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Политика

Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму

REGNUM вчера в 14:59
Транспорт

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Общество

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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество

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Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
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Политика

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Известия 04:13
Политика

Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика

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РБК 03:57
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 20:21
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Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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Обнародованы спецификации нового Toyota RAV4 для России

На сайте Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на новый Toyota RAV4, выпуск которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге 1 октября текущего года.
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Фигурное катание

В России стартует новый сезон фигурного катания

Спортсмены нашей сборной в московских «Лужниках» впервые представили публике свои произвольные программы, завершив второй день контрольных прокатов.
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Общество

КИО получил полномочия на проведение торгов по городскому имуществу

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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет

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В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
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Футбол

«Интер» представил третью форму на сезон

Евро-футбол.ру 04:01
Политика

Подведены итоги выборов губернатора Оренбургской области

В Единый день голосования, 8 сентября, жители Оренбургской области выбирают будущего губернатора.
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Автор романа по игре Mass Effect напишет книгу по Minecraft

Автор романа Mass Effect Andromeda: Annihilation Кэтрин Валенте напишет книгу по вселенной Minecraft.
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Экономика

В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Экономика

Китай наращивает импорт мяса птицы из России

Поставки мяса птицы из России в Китай могут превысить в этом году $100 млн, отмечает Минсельхоз.
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Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
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Политика

Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27
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