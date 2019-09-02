Экономика
REGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.News.ruвчера в 14:10
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Бизнес и чиновники обсудят идеи Шредера по контролю за качеством нефти в РФ
Интерфакс06 сентября в 11:59
Предложения по контролю приемо-сдаточных пунктов «Транснефтью» прорабатывает Минэнерго
OilCapital.ru06 сентября в 09:29
Глава Минэнерго прокомментировал разногласия между «Роснефтью» и «Транснефтью»
Rostov gazeta06 сентября в 05:09
«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти
Коммерсантъвчера в 16:31
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Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Авто
Pagani выпустит свой первый внедорожник после 2025 года
Хотя трудно представить себе внедорожник Pagani, Орасио, похоже, получил возможность занять новую нишу.
SpeedMe 03:34
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Гаджеты
В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона
Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими.
Ferra вчера в 11:44
Политика
Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области
Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Челябинской области завершила обработку 100% протоколов на выборах губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облизбиркома в понедельник.
Интерфакс - Россия 02:45
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников
Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Авто
Обнародованы спецификации нового Toyota RAV4 для России
На сайте Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на новый Toyota RAV4, выпуск которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге 1 октября текущего года.
Новые автомобили 03:17
Фигурное катание
В России стартует новый сезон фигурного катания
Спортсмены нашей сборной в московских «Лужниках» впервые представили публике свои произвольные программы, завершив второй день контрольных прокатов.
Первый канал 00:35
Общество
КИО получил полномочия на проведение торгов по городскому имуществу
Комитет имущественных отношений (КИО) получил полномочия по организации и проведению торгов на предоставление городских объектов недвижимости на инвестиционных условиях для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования.
Город+ 03:48
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до минимума за последние 5 лет
6 сентября ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов годовых. Это минимальный размер ставки с 2014 года.
Свойкировский.рф вчера в 06:00
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Футбол
«Интер» представил третью форму на сезон
Евро-футбол.ру 04:01
Политика
Подведены итоги выборов губернатора Оренбургской области
В Единый день голосования, 8 сентября, жители Оренбургской области выбирают будущего губернатора.
Новотроицк.рф вчера в 00:05
Кино
Автор романа по игре Mass Effect напишет книгу по Minecraft
Автор романа Mass Effect Andromeda: Annihilation Кэтрин Валенте напишет книгу по вселенной Minecraft.
REGNUM 04:10
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Экономика
Китай наращивает импорт мяса птицы из России
Поставки мяса птицы из России в Китай могут превысить в этом году $100 млн, отмечает Минсельхоз.
Вести.Финанс 03:52
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика
Министр ВС Франции выступает за диалог с Россией
Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила, что Париж намерен вести диалог с Россией по геостратегическим вызовам.
RT на русском 00:27