Экономика
REGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.News.ruвчера в 14:10
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«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти
Коммерсантъвчера в 16:31
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Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Discover24 07 сентября в 06:27
Футбол
Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию
Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны.
Спорт-Экспресс 18:25
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян обнаружена волчанка
Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.
Свободная Пресса 15:22
Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета 18:30
Здоровье
Многодетным матерям бесплатно удалили родинки в Волгограде
Московский Комсомолец 12:09
Политика
«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах
"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 05:53
Происшествия
Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице
Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 17:08
Экономика
В России увеличат детские пособия
В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru 12:03
Театры
Театр Моссовета открывает сезон
Гостей Театра Моссовета в этом году ждут также творческие вечера народных артистов России Валентины Талызиной и Александра Филиппенко.
Орфей 19:19
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Экономика
ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить.
Коммерсантъ 05:01
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
Россия и Украина готовят новый обмен заключенными
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.
Znak.com 19:31
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Здоровье
Кофе и коньяк могут как лечить головную боль, так и вызывать ее
Что касается рюмки коньяка, то специалисты поясняют: как средство снятия головной боли напряжения она может подойти.
MedikForum.ru 15:48
Происшествия
В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже
Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Авто
О «Ниве» в образе пляжного багги рассказали в Сети
Над пляжно-лыжным внедорожником работала фирма «Бронто» из Тольятти.
За рулем Кубань 13:58
Политика
В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике
США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.
RT на русском 17:44
Кино
В кинотеатрах сети «Каро» откроются магазины комиксов
В ближайшие полгода киносеть «Каро»планирует открыть в своих кинотеатрах пять магазинов, продающих комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других фильмов и сериалов.
Retailer.ru 05:25
Экономика
Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики
Акции сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications Inc. подешевели на 7,9% по итогам торгов в пятницу, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность компании за минувший квартал.
Финмаркет 01:53
Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Здоровье
Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей
Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.
РЕН ТВ 13:46
Наука
Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул
Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13