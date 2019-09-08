Экономика

REGNUMREGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти

Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
Как говорится в сообщении на сайте
 компании, невозможно полностью исключить вероятность попадания загрязнённого сырья в магистральные нефтепроводы из-за человеческого фактора или преступных действий.
News.ruвчера в 14:10

Подробнее о событии

«Транснефть» выступила против ежедневной независимой экспертизы сдачи нефти

ТАССвчера в 15:28

«Транснефть» ответила на предложения Шрёдера по контролю качества нефти

РБКвчера в 15:29

«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти

Коммерсантъвчера в 16:31

«Транснефть» раскритиковала идею привлечения контролёров качества нефти

News.ruвчера в 14:10

«Транснефть» не подержала идею привлечения независимых контролеров качества нефти

ПРАЙМвчера в 14:18

«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти

REGNUM02:30

«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти

Невские Новостивчера в 20:58
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Discover24 07 сентября в 06:27
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Вести.Ru 15:50
Футбол

Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию

Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны.
Спорт-Экспресс 18:25
Шоу-бизнес

У Ким Кардашьян обнаружена волчанка

Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.
Свободная Пресса 15:22
Происшествия

В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами

Российская газета 18:30
Здоровье

Многодетным матерям бесплатно удалили родинки в Волгограде

Московский Комсомолец 12:09
Политика

«Единая Россия» получила более 60% мандатов на выборах в регионах

"Единая Россия" получила 63% мандатов в законодательных собраниях субъектов и административных центров страны.
Комсомольская правда 05:53
Происшествия

Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице

Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.
Москва 24 17:08
Экономика

В России увеличат детские пособия

В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.
Газета.Ru 12:03
Театры

Театр Моссовета открывает сезон

Гостей Театра Моссовета в этом году ждут также творческие вечера народных артистов России Валентины Талызиной и Александра Филиппенко.
Орфей 19:19
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru 19:10
Экономика

ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить.
Коммерсантъ 05:01
Авто

«GM-АвтоВАЗ» возобновил сборку внедорожников Chevrolet Niva

Pnzdrive 01:38
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика

Россия и Украина готовят новый обмен заключенными

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала Громадское заявила, что Украина и Россия продолжают переговоры по следующему обмену заключенными или задержанными гражданами.
Znak.com 19:31
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти.
News.ru вчера в 08:21
Здоровье

Кофе и коньяк могут как лечить головную боль, так и вызывать ее

Что касается рюмки коньяка, то специалисты поясняют: как средство снятия головной боли напряжения она может подойти.
MedikForum.ru 15:48
Хоккей

«Витязь» нанёс московскому «Динамо» первое поражение в сезоне

Чемпионат 14:44
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Космос

Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы

Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Авто

О «Ниве» в образе пляжного багги рассказали в Сети

Над пляжно-лыжным внедорожником работала фирма «Бронто» из Тольятти.
За рулем Кубань 13:58
Политика

В США выступили за предотвращение конфликтов в Арктике

США намерены содействовать предотвращению конфликтов в Арктике, а также противостоять стратегическому позиционированию в этом регионе.
RT на русском 17:44
Кино

В кинотеатрах сети «Каро» откроются магазины комиксов

В ближайшие полгода киносеть «Каро»планирует открыть в своих кинотеатрах пять магазинов, продающих комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других фильмов и сериалов.
Retailer.ru 05:25
Экономика

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Акции сервиса для проведения видеоконференций Zoom Video Communications Inc. подешевели на 7,9% по итогам торгов в пятницу, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность компании за минувший квартал.
Финмаркет 01:53
Общество

Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати

REGNUM 09:48
Футбол

Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru 18:40
Здоровье

Скандал в онкоцентре им. Блохина: почему врачам мешают лечить детей

Уволиться угрожают медики одного из важнейших для всей России лечебных учреждений — онкологического центра имени Блохина.
РЕН ТВ 13:46
Наука

Генерация высоких гармоник расскажет о кольцевых токах молекул

Израильские физики придумали новый способ измерения кольцевых токов, текущих в атомах и молекулах.
N+1 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное