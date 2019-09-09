Экономика

REGNUMREGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти

Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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