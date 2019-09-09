Экономика
REGNUM«Транснефть» усомнилась в идее независимых экспертиз качества нефти
Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти.
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«Транснефть» выступила против идеи Шрёдера привлекать независимых экспертов для проверки нефти
Коммерсантъвчера в 16:31
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Газета.Ru 02:26
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Происшествия
В Геленджике локализовали пожар в частном доме
РИА Новости вчера в 16:12
Политика
Оглашены предварительные итоги выборов главы Башкирии
UfacityNews.ru вчера в 22:20
Политика
Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Транспорт
«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс Екатеринбург-Владивосток
Московский Комсомолец Екатеринбург 02:29
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика
Биатлонист Антон Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму
REGNUM вчера в 14:59
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
На выборах губернатора Ставрополья побеждает Владимир Владимиров
ГТРК Ставрополье 02:25
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 5,19% протоколов
РИА Новости вчера в 16:37
Автоспорт
Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце
UfacityNews.ru вчера в 13:37
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие
Силовики ВС Украины расстреляли в Донбассе красное Знамя Победы
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество
Парк «Зарядье» в Москве посетили 23 млн человек за два года
Порядка 23 млн человек посетили парк "Зарядье" в Москве за два года с момента его открытия.
ТАСС 02:30
Здоровье
Редкую болезнь приняли за кишечную инфекцию и погубили ребенка
Пятилетняя девочка из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла от редкой врожденной болезни, которую врачи принимали за кишечную инфекцию.
Lenta.ru 02:28
Авто
Opel показал во Франкфурте новый кроссовер Grandland X
Марка Opel привезла на моторшоу во Франкфурте новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сети появились первые "живые" фотографии новинки, сделанные во время монтажа стенда производителя на автосалоне.
Новые автомобили 00:03
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru вчера в 16:51
Армия и оружие
Китай: Су-57Э оказался вообще никому не нужен
Avia.pro вчера в 21:11
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Авто
Bugatti Chiron могла оказаться в разы быстрее
По расчетам Хеннесси, чтобы превзойти максимальную скорость Chiron Sport, заявленной улучшенной верации серийного гиперкара недостаточно и мощность рекордного прототипа должна стремиться к 2000 л.с. Hennessey — одна из трех компаний, которые пытались побить рекорд скорости для серийных авто.
SpeedMe 03:00
Политика
Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41