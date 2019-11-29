Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Транснефть» отложила деньги на хлор

Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
В материалах «Транснефти» отмечается
, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.
РБКвчера в 06:11

Подробнее о событии

«Роснефть» защитит интересы акционеров при возмещении потерь от ЧП на «Дружбе»

ТАСС10:00

«Роснефть» намерена учесть интересы акционеров при компенсации потерь от ЧП на «Дружбе»

ПРАЙМ12:30

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей для пострадавших из-за форс-мажора на «Дружбе»

Интерфаксвчера в 05:42

«Транснефть» зарезервировала на выплаты из-за грязной нефти 23 млрд руб

РБКвчера в 06:11

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»

Ведомостивчера в 06:31

«Транснефть» отложила 23 млрд рублей на компенсации из-за грязной нефти

Говорит Москвавчера в 05:17

«Транснефть» закрыла пробой миллиардами

Коммерсантъвчера в 17:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru 13:55
Политика

Пушилин объяснил принятый в ДНР закон о госгранице

Ранее в парламенте ДНР приняли закон, который установил границы республики в Донецкой области. Пушилин попросил не искать «тайных смыслов».
Мойка78 вчера в 14:47
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Гаджеты

Компания Apple будет продавать iPhone 2020 с наушниками AirPods

По сообщениям анонимных источников, компания Apple добавит в комплектацию нового iPhone 2020 беспроводные наушники.
OAnews 03:05
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM 23:15
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости 19:09
Баскетбол

«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков

Спорт-Экспресс 22:59
Политика

Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»

Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
ПолитРоссия вчера в 14:57
Хоккей

Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели

Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Пятый канал 10:58
Космос

Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков

Популярная механика 26 ноября в 07:02
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Происшествия

Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:10
Финансы

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
РИА Новости вчера в 00:20
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
Коммерсантъ 23:37
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Кино

«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых

После грандиозного успеха "Джокера" Тодда Филлипса студия Warner Bros. намерена снять серию кинокомиксов с возрастным ограничением R (дети до 17 лет не допускаются в зал без взрослых).
Piter.tv 28 ноября в 06:56
Политика

Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая

Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу, говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.
РИА Новости 21:22
Экономика

Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
REGNUM 02:02
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости 22:04
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
News.ru вчера в 05:26
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 16:13
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
OAnews 22:04
Космос

«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола

АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
ТАСС 28 ноября в 21:34
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Газета.Ru 28 ноября в 05:04
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное