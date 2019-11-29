Экономика
Коммерсантъ«Транснефть» отложила деньги на хлор
Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В материалах «Транснефти» отмечается, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.РБКвчера в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»
Ведомостивчера в 06:31
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Политика
Пушилин объяснил принятый в ДНР закон о госгранице
Ранее в парламенте ДНР приняли закон, который установил границы республики в Донецкой области. Пушилин попросил не искать «тайных смыслов».
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Гаджеты
Компания Apple будет продавать iPhone 2020 с наушниками AirPods
По сообщениям анонимных источников, компания Apple добавит в комплектацию нового iPhone 2020 беспроводные наушники.
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Баскетбол
«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков
Политика
Китайские СМИ считают, что США ошиблись, запретив продавать России «Мистрали»
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США проиграли, когда запретили Франции продавать России вертолетоносцы «Мистраль».
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Космос
Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Кино
«Джокер» вдохновил Warner Bros. на серию кинокомиксов для взрослых
После грандиозного успеха "Джокера" Тодда Филлипса студия Warner Bros. намерена снять серию кинокомиксов с возрастным ограничением R (дети до 17 лет не допускаются в зал без взрослых).
Политика
Статья верховного комиссара ООН о Гонконге вызвала недовольство Китая
Китай выразил протест верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с ее высказываниями по Гонконгу, говорится в заявлении постпредства КНР при Женевской канцелярии ООН.
Экономика
Премьер Украины отчитался о продаже трех крупных государственных объектов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о продаже трех государственных объектов за 108,5 млн грн ($4 млн 530 тысяч).
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Происшествия
В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
Космос
«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
Происшествия