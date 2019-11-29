Экономика
Finam.Ru«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на компенсации по «Дружбе»
"Транснефть" зарезервировала на возмещение грузоотправителям имущественных потерь из-за инцидента на "Дружбе" 23,031 млрд рублей, следует из материалов компании.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В материалах «Транснефти» отмечается, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.РБК29 ноября в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей для пострадавших из-за форс-мажора на «Дружбе»
Интерфакс29 ноября в 05:42
«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на выплаты за грязную нефть в «Дружбе»
Ведомости29 ноября в 06:31
«Транснефть» отложила 23 млрд рублей на компенсации из-за грязной нефти
Говорит Москва29 ноября в 05:17
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Политика
Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом
Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Автоспорт
Вольф спокойно отнесся к переговорам Хэмилтона с Ferrari
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Происшествия
В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек
Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Футбол
Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
Общество
Расширен список сильнодействующих препаратов
С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.
Происшествия
Машина врезалась в группу людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу стоящих на остановке людей в Благовещенске в Амурской области, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Инна Карташова.
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Шоу-бизнес
Семенович сообщила о своей болезни
В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.
Происшествия
Летевший в Сочи самолёт вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в связи с плохим самочувствием пассажирки.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Футбол
Определились составы всех групп ЕВРО-2020
Стали известны составы всех групп чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Экономика
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новейшая станция РЛС находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря прошлого года.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену
Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Авто
Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck
Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что не скучает по сцене
Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Политика
«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»
Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Внезапно пошла на поправку Анастасия Заворотнюк после операции
Борющаяся с раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку после проеденной операции, сообщают многие СМИ.