с чего всё началось

"Транснефть" зарезервировала на возмещение грузоотправителям имущественных потерь из-за инцидента на "Дружбе" 23,031 млрд рублей, следует из материалов компании.

«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на компенсации по «Дружбе»

Политика Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.

Общество Расширен список сильнодействующих препаратов С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.

Футбол В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака» Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Шоу-бизнес Семенович сообщила о своей болезни В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.

Общество Назван риск употребления красной икры Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

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Шоу-бизнес Пугачева призналась, что не скучает по сцене Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.