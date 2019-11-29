Экономика

Finam.RuFinam.Ru«Транснефть» зарезервировала 23 млрд рублей на компенсации по «Дружбе»

"Транснефть" зарезервировала на возмещение грузоотправителям имущественных потерь из-за инцидента на "Дружбе" 23,031 млрд рублей, следует из материалов компании.
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В материалах «Транснефти» отмечается
, что размер резерва отражает расчетную оценку потенциальных затрат на урегулирование последствий попадания в трубопровод «Дружба» нефти, загрязненной хлорорганическими веществами.
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