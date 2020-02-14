Энергетика
РБК«Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке»
Транзит российской нефти через Белоруссию ведется в плановом порядке. Об этом сообщил журналистам советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь компании Игорь Демин, передает ТАСС.
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Общество
Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса
Во Франции из-за коронавируса умер 80-летний гражданин КНР, госпитализированный в Париже.
Происшествия
Во Владимире в поезде «Ласточка» нашли мертвого машиниста
Приволжское управление СК на транспорте начало расследование гибели машиниста электропоезда "Ласточка" на станции Владимир.
Общество
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Российская Генпрокуратура просила Нидерланды передать ей материалы по делу о крушении рейса MH17, но получила отказ, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Здоровье
Медики назвали 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы
Поджелудочная железа - орган, в котором вырабатываются ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов, а также вырабатываются важнейшие гормоны.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Политика
Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.
Биатлон
В IBU подтвердили дисквалификацию Устюгова и Слепцовой
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
Политика
Помпео обвинил Россию во лжи о «Северном потоке – 2»
Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.
Шоу-бизнес
Решетова показала лицо сына Тимати
Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Происшествия
Актер театра «Лицедеи» на BMW сбил мужчину в Санкт-Петербурге
Актер петербургского театра "Лицедеи" совершил наезд на жителя Санкт-Петербурга, пишут СМИ.
Политика
Житель ЛНР в эфире украинского канала рассказал об ожиданиях от Зеленского
Телезритель из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) позвонил в эфир украинского канала «Наш» и рассказал об ожиданиях местных жителей от нового правительства и президента Украины Владимира Зеленского.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Футбол
«Аякс» купит на замену Зиешу вингера молодёжной сборной Бразилии
Амстердамский «Аякс», который летом продаст своего вингера Хакима Зиеша в лондонский «Челси», нашел замену марокканскому футболисту.
Общество
Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта
Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Баскетбол
Паскуаль стал новым главным тренером «Зенита»
Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба клуба.
Политика
Протеже Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского
Кандидат на пост мэра Парижа Бенджамин Гриво вышел из гонки из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским.
Общество
В Германии вспоминают жертв бомбардировки Дрездена
Политика
Макрон: санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе
Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
Дзагоев и Шкурин выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Делемоном»
Московский ЦСКА назвал состав на контрольный матч со швейцарским «Делемоном» на тренировочном сборе в Испании.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Гвардиола задумался над уходом из «Манчестер Сити»
Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из английского клуба по окончании нынешнего сезона.