Транзит российской нефти через Белоруссию ведется в плановом порядке. Об этом сообщил журналистам советник президента «Транснефти» и пресс-секретарь компании Игорь Демин, передает ТАСС.

«Транснефть» заявила о транзите через Белоруссию «в плановом порядке»

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