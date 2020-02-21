Общество

Daily StormDaily StormПерелеты главы Минпромторга за год оценили в 200 миллионов рублей

Одним из рекордсменов по сумме потраченных денег в 2019 году стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В расследовании говорится, что стоимость его 57 перелетов составила примерно 200 миллионов рублей.
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Стоимость 57 перелетов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова частными бизнес-джетами за девять месяцев прошлого года составила 200 млн руб., говорится в новом расследовании
 «Трансперенси интернешнл Россия».
Ведомости02:10

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«Трансперенси интернешнл» подсчитала траты чиновников на авиаперелеты

Ведомости02:10

«Трансперенси» подсчитала траты чиновников на авиаперелеты – Мантуров налетал на 200 миллионов

БИЗНЕС Online03:25

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Коммерсантъ05:14

Выяснилось, сколько российские чиновники тратят на полеты

URA.Ru03:49

Трансперенси Интернешнл: Некоторые российские чиновники тратят большие бюджетные деньги на перелеты бизнес-класса

Эхо Москвы06:31

Transparency: перелеты главы Минпромторга Мантурова бизнес-джетами могли обойтись в 200 миллионов рублей за год

Новая газета05:15

Расходы на перелеты Мантурова оценили в 200 млн рублей

Forbes05:00
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Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток

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Rusvesna.su 08:00
Энергетика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
iReactor 06:17
Космос

Спутники SpaceX могут создать помехи телескопам

Эксперты отметили, что планы корпорации SpaceX по выводу на орбиту сразу 30 000 спутников связи Starlink серьёзно осложнят астрономам наблюдение за космическими объектами в самое тёмное время ночи, которое является самым продуктивным периодом с точки зрения изучения неба.
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Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Армия и оружие

Анкара закроет Босфор для «Сирийского экспресса» ВМФ России

Портал сообщает, что в последние дни Анкара запретила пролет военно-транспортному самолету Ту-154 ВКС РФ и двум бомбардировщикам Су-24М над своей территорий.
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Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

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Происшествия

На Ставрополье пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе

Пятеро детей отравились неизвестным веществом в школе в Ставропольском крае, двое из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
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Политика

Песков прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос от жительницы Петербурга Владимиру Путину о жизни на 10 тысяч 800 рублей, передаёт «Интерфакс».
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Происшествия

Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка

В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
REGNUM 07:13
Политика

Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
RT на русском 08:09
Происшествия

Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы.
РБК 07:58
Футбол

У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
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Общество

Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:13
Кино

Похудевший на 20 кг Павел Прилучный напугал поклонников своим видом

Стоит отметить, что фильм о Девятаеве Тимур Бекмамбетов решил снимать формате вертикального кино.
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Хоккей

Российские хоккеисты пожаловались генпрокурору на профсоюз КХЛ

Группа действующих и бывших российских хоккеистов обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом Континентальной хоккейной лиги.
BFM.ru 00:10
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ 19 февраля в 19:21
Политика

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
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Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Политика

Певица Валерия создаст женскую партию для выборов в Госдуму

Lenta.ru 07:57
Политика

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон.
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Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации

Спорт-Экспресс 05:14
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Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
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В Москве умер актер Николай Тонский

В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Mockva.ru 06:14
Шоу-бизнес

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости 19 февраля в 15:55
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Общество

Диссовет НИИ Минздрава лишил докторской степени замминистра

Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы министерства Сергея Краевого, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:20
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