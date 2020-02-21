с чего всё началось

Одним из рекордсменов по сумме потраченных денег в 2019 году стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В расследовании говорится, что стоимость его 57 перелетов составила примерно 200 миллионов рублей.

Перелеты главы Минпромторга за год оценили в 200 миллионов рублей

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