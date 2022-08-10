РИА НовостиTranspetrol: поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» не будут восстановленыПоставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова.РИА НовостиЧешские же нефтеперерабатывающие комбинаты относятся к польскому концерну PKN Orlen.ТАССЗапасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в течение недели, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.Комсомольская правдаПозже венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьАргументы и ФактыАргументы и ФактыRT на русскомREGNUMИзвестияLife.ruРосбалтПятый каналТелеканал 360°Общественная служба новостейКомсомольская правдаНовый ДеньПодробнее о событииПоставки нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба» восстановлены не будутРоссийская газета13:41В Братиславе заявили, что не восстановят поставки российской нефти по «Дружбе» в ЧехиюТАСС13:34Самое цитируемоеTranspetrol сообщил, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не возобновятсяКомсомольская правда15:18В Transpetrol заявили, что поставки нефти в Чехию по «Дружбе» не восстановятсяRT на русском14:30Transpetrol: поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» не будут восстановленыРИА Новости15:25Transpetrol: поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» восстановлены не будутLenta.ru13:28Словацкий оператор исключил восстановление поставок нефти по «Дружбе» в ЧехиюИзвестия13:06Показать ещёОценить780Поделиться