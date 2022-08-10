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Transpetrol: поставки нефти в Чехию по южной ветке «Дружбы» не будут восстановлены

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова.
РИА Новости
Чешские же нефтеперерабатывающие комбинаты относятся к польскому концерну PKN Orlen.
ТАСС
Запасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в течение недели, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.
Комсомольская правда
Позже венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».
Комсомольская правда

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Поставки нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба» восстановлены не будут
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