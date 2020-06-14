Происшествие произошло в 25 морских милях от выхода из Авачинской бухты. Катер доставлял груз к другому судну, однако попал в шторм, сообщает источник «Интерфакса». Все четыре пассажира судна пропали без вести.

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

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