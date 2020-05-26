Энергетика

Говорит МоскваГоворит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

ТАСС26 мая в 12:31

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ruвчера в 03:22

Польша возобновила поставки российского газа из Германии

Российская газетавчера в 03:38

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новости27 мая в 01:00

Объяснилась остановка газа по трубопроводу «Ямал-Европа»

Московский Комсомолецвчера в 12:18

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 10:05
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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
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Общество

Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП

Минюст решил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не увеличивать размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
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В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что у клуба в ближайшее время может появиться иностранный инвестор.
РБК 26 мая в 09:54
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Энергетика

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»

Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
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Общество

В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня

Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
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Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Общество

Гипермаркет в Дзержинске закрыли из-за толпы на распродаже

Взгляд.ру 07:39
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
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Футбол

Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
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Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Происшествия

Протесты в связи с гибелью афроамериканца прошли в восьми городах США

Акции протеста в связи со смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе прошли в последние дни в восьми городах США.
Известия 11:54
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Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
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Политика

Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев

Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Общество

Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера

Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов

Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
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США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

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Политика

Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
ТАСС 11:46
Общество

В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня

Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
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Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
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Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
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В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
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Кадыров сообщил, что у него нет личного самолета

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Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния

Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
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Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Общество

В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку

В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
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