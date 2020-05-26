Энергетика
Говорит Москва«Газпром» остановил транзит газа через Польшу
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил РИА Новости, что это может быть связано с желанием «Газпрома» сбалансировать экспорт из-за переизбытка предложения.
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Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Коммерсантъ 09:20
Общество
Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не увеличивать размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
Футбол
В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull
Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал данные о том, что у клуба в ближайшее время может появиться иностранный инвестор.
РБК 26 мая в 09:54
Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Общество
В ряде регионов РФ допустили очный формат выпускного 27 июня
Большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но в тех регионах, которые выйдут на тот момент уже на 3-ю ступень снятия ограничений, возможна очная форма выпускного, отмечается в пресс-релизе.
Газета.Ru 09:48
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Футбол
Агент Рами опроверг, что футболист скрыл от «Сочи» серьёзную травму
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского футболиста Адиля Рами, опроверг информацию о том, что чемпион мира скрыл от «Сочи» серьёзную травму.
Metaratings вчера в 04:01
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Происшествия
Протесты в связи с гибелью афроамериканца прошли в восьми городах США
Акции протеста в связи со смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе прошли в последние дни в восьми городах США.
Известия 11:54
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Кайли Дженнер лишили статуса самого молодого миллиардера
Американскую модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи.
Вечерняя Москва 12:00
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму
Президент России подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
ТАСС 11:46
Общество
В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня
Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН вчера в 11:46
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Общество
Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Общество
Кадыров сообщил, что у него нет личного самолета
Это Кавказ 09:56
Наука
Уральские биологи обнаружили у пресноводных рыб феномен отчаяния
Биологи Уральского федерального университета пришли к выводу, что отчаяние — один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 03:51
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Общество
В российском блоке «Фрегат» на космодроме Куру выявили утечку
В российском разгонном блоке «Фрегат», который находится на хранении на космодроме Куру во Французской Гвиане, зафиксировали утечку токсичных паров окислителя.
RT на русском 11:41