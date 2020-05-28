Энергетика
КоммерсантъПоставки российского газа через Польшу прекратились
Транзитные поставки газа по трубопроводу Ямал--Европа полностью прекратились сегодня, 26 мая. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные германского газотранспортного оператора Gascade. Поток газа на входе на компрессорную станцию «Мальнов» на востоке Германии снизился до нуля.
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Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Происшествия
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы
На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Общество
Зеленский вспомнил 1990-е из-за перестрелки под Киевом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новости о перестрелке под Киевом напомнили ему 1990-е годы, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 09:08
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
Мэр американского города Миннеаполис, расположенного в штате Миннесота, Джейкоб Фрей ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском вчера в 21:56
Авто
Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»
Тарантас Ньюс 02:36
Футбол
Роспотребнадзор разрешил допускать болельщиков на футбол
Роспотребнадзор разрешил допускать на матчи болельщиков после возобновления чемпионата России по футболу.
Первый Тульский вчера в 08:41
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Футбол
AS: Диего Коста может сесть в тюрьму за неуплату налогов
Испанская прокуратура требует наказать нападающего «Атлетико» Диего Косту за неуплату налогов.
Матч ТВ 08:54
Политика
Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.
РИА Новости 08:43
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Музыка
Группа «Би-2» сняла клип о депрессии в самоизоляции
iReactor 07:08
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Политика
Госбюро Украины допустило принудительный привод Порошенко на допрос
Ранее Госбюро расследований вызывало на пятницу Порошенко на два допроса - по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также о незаконном перемещении через границу коллекции картин.
РИА Новости 05:51
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Хоккей
Приз лучшего снайпера НХЛ предложили переименовать в честь Овечкина
ProstoProSport 01:00