Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиТранзит «Газпрома» через Польшу практически прекратился

Объемы резко упали в понедельник. Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, 18 мая — на 66%.
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Объяснилась остановка газа по трубопроводу «Ямал-Европа»

Московский Комсомолецвчера в 12:18

Маршрут перестроен: «Газпром» остановил транзит через Польшу

РИА Новости27 мая в 01:00

Польша возобновила поставки российского газа из Германии

Российская газетавчера в 03:38

Поставки российского газа через Польшу упали до нуля

Lenta.ruвчера в 03:22

Gascade начала поставки газа по «Ямал - Европе» в реверсном направлении

ТАСС26 мая в 12:31

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Коммерсантъ26 мая в 05:33

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлен

Интерфакс26 мая в 04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
74
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
1,1K
Происшествия

Беспорядки в США продолжаются третьи сутки

Протесты в крупнейшем городе северного штата Миннесота начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.
Ведомости 10:42
5
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
13
Общество

В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров

С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет "Союз".
РИА Новости 11:30
Политика

Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму

Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor 11:57
4
Общество

В Смоленской области вновь ужесточили режим повышенной готовности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым в регионе ужесточаются ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О чем говорит Смоленск 09:10
11
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков отпустил бороду

Lenta.ru 13:03
7
Теннис

Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

РИА Новости 09:53
Политика

В МИД России прокомментировали беспорядки в Миннесоте

Беспорядки в Миннесоте свидетельствуют о том, что в США явно накопились системные проблемы в сфере прав человека.
ТАСС 13:20
Баскетбол

Президент ЦСКА подтвердил уход Кайла Хайнса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о предстоящем уходе капитана команды Кайла Хайнса.
Bookmaker-ratings.ru 12:25
Экономика

Bloomberg спрогнозировал укрепление рубля из-за отдыха россиян дома

Рубль может укрепиться из-за отказа россиян от поездок за границу в период отпусков.
Газета.Ru 13:08
29
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
35
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
1
Общество

В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
96
Игры

В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции

CyberSport.ru вчера в 13:02
2
Политика

«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опять опустился, свидетельствуют данные опроса Левада-центра .
Znak.com 11:57
1
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
1,1K
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Коммерсантъ 09:20
742
Политика

В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений

Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
50
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
444
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала первую встречу двух братьев после роддома

Красавица, которая в отличие от многих знаменитостей не боится сглазов и негативной энергетики, показала трогательную первую встречу двух братьев.
Bimru.ru 03:12
1
Общество

Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck

Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
4
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении и вовсе станет кроссовером.
Автоновости дня 05:35
20
Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня вчера в 11:36
60
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
3
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
20
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
151
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,6K
Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
36
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное