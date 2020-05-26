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Общество Журналистов «Эха» Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке В Москве на Петровке у здания столичного ГУ МВД второй день подряд задерживают заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и ведущего этой радиостанции Александра Плющева. 22

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