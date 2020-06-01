Энергетика
Политика СегодняТранзит российского газа через Украину сократился вдвое
Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.
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Транзит газа через Украину по новому договору с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров
Экономика сегодня30 мая в 10:21
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Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Общество
Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО
Новым начальником полиции главного управления МВД по Москве назначен генерал Игорь Зиновьев.
РБК 08:49
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Общество
Илон Маск ответил Рогозину по-русски
Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Космос
На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка
Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
Происшествия
Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Известия 07:21
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма
Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Политика
Песков рассказал, когда Путин объявит дату голосования по Конституции
Дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена, когда президент России Владимир Путин сочтёт нужным это сделать.
News.ru вчера в 07:12
Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну
Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.
Политика Сегодня 06:41
Здоровье
В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса
По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 07:57
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате
Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Общество
Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет
В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Rambler News Service 04:43
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник 30 мая в 15:41
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Lenta.ru вчера в 06:07
Политика
Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США
Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09