Энергетика

Политика СегодняПолитика СегодняТранзит российского газа через Украину сократился вдвое

Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Транзит газа через Украину сократился почти вдвое

Взгляд.ру08:32

Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

Вести.Ru07:20

Транзит газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

ПРАЙМ30 мая в 05:55

Транзит газа через Украину по новому договору с «Газпромом» достиг 20 млрд кубометров

Экономика сегодня30 мая в 10:21

На Украине озвучили объем прокачанного через нее российского газа

ИА Красная Весна30 мая в 09:41

Транзит российского газа через Украину с начала года достиг 20 млрд кубометров

ТАСС30 мая в 06:48

Транзит российского газа через Украину в январе-мае снизился почти вдвое

Rambler News Service08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 08:56, Ашберн
Происшествия

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

REGNUM 08:37
Общество

Умер продюсер телешоу «Поле чудес»

Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
2
Хоккей

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым

«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии

Lenta.ru 08:32
Общество

Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО

Новым начальником полиции главного управления МВД по Москве назначен генерал Игорь Зиновьев.
РБК 08:49
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
1
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Коммерсантъ вчера в 07:22
72
Общество

Илон Маск ответил Рогозину по-русски

Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере.
РИА Новости вчера в 14:45
1K
Политика

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
15
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих

В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали.
Lenta.ru 01:57
29
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
616
Происшествия

В Ингушетии возбудили дело после расстрела бизнесмена на трассе

РЕН ТВ 08:39
Космос

На Солнце произошла мощнейшая за три года вспышка

Последняя мощная вспышка класса Х9.3 произошла на Солнце в конце сентября 2017 года.
МИР 24 08:02
18
Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
104
Политика

Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
Ведомости вчера в 20:53
223
Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Известия вчера в 22:48
384
Общество

В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
7
Общество

Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня

Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
20
Политика

Песков рассказал, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

Дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена, когда президент России Владимир Путин сочтёт нужным это сделать.
News.ru вчера в 07:12
248
Политика

Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну

Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.
Политика Сегодня 06:41
Здоровье

В Оренбуржье на 1 июня зарегистрировано 1979 случаев коронавируса

По состоянию на 1 июня в Оренбургской области зарегистрировано 1979 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Orenonline.ru 07:57
8
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
304
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
169
Общество

Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате

Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 08:01
1
Кино

Эскизы малыша Йоды появились в сети

Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Общество

Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет

В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Rambler News Service 04:43
14
Космос

Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник 30 мая в 15:41
4,6K
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru вчера в 06:07
39
Политика

Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США

Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.
Известия 06:09
358
Как работают Яндекс.Новости?
Главное