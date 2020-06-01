Прокачка российского сырья через Украину с января по май 2020 года составила 20 миллиардов кубических метров, рассказал на свой странице в социальной сети глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. "Газпром" заключил новое соглашение с Украиной на транзит газа из России в конце 2019 года.

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 2

Хоккей «Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым «Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.

Общество Начальником полиции Москвы назначили главу УВД по ЦАО Новым начальником полиции главного управления МВД по Москве назначен генерал Игорь Зиновьев.

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 1

Общество Илон Маск ответил Рогозину по-русски Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере. 1K

Происшествия В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих В Миннеаполисе грузовик на небольшой скорости въехал в толпу протестующих, после чего его водителя арестовали. 29

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет. 223

Общество В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант». 7

Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 20

Политика Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Пашиняну Президент России Владимир Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который отмечает сегодня свой день рождения.

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом. 169

Общество Минпросвещения намерено провести школьный выпускной в обычном формате Министерство просвещения России планирует провести всероссийский выпускной вечер для школьников как обычно — в очном формате, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. 1

Кино Эскизы малыша Йоды появились в сети Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".

Общество Голикова рассказала о начале выплат на детей от 3 до 16 лет В России 1 июня начались выплаты пособий в 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет по заявлениям, поступившим до 25 мая, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. 14

Космос Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов. 4,6K