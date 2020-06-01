Энергетика

Вести.RuВести.RuТранзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 36,9 миллиарда руб. (-46% в годовом выражении) до 20 миллиардов куб. м, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
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Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

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Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
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Суд обнародовал результаты новой экспертизы по делу Серебренникова

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Планируется открытие детских садов Волгоградской области

В Волгоградской области могут в ближайшие недели возобновить работу детских дошкольных учреждений.
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