Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 36,9 миллиарда руб. (-46% в годовом выражении) до 20 миллиардов куб. м, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Транзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%

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