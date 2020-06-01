Энергетика
Вести.RuТранзит газа через ГТС Украины сократился в январе-мае на 46%
Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 36,9 миллиарда руб. (-46% в годовом выражении) до 20 миллиардов куб. м, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
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