Энергетика
ПРАЙМТранзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%
Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду "Оператор ГТС Украины".
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Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии
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