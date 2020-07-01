Энергетика
ПРАЙМТранзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%
Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду "Оператор ГТС Украины".
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В первом полугодии 2020 года снизился транзит газа через Украину на 45%
Аргументы и Фактывчера в 08:12
Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии
Rambler News Serviceвчера в 07:42
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
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ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Общество
Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»
В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
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Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
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Страны G7 отреагировали на возможную отставку главы Нацбанка Украины
Киев, 2 июля 2020, 08:18 — REGNUM Послы стран G7 прокомментировали возможное увольнение с поста главы Нацбанка Украины Якова Смолия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июля.
REGNUM 01:18
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Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
ТАСС вчера в 16:15
Общество
В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:32
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Здоровье
Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях
Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
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Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
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Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
Армия и оружие
В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник
РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников".
РИА Новости вчера в 21:19
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения
Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения Баскетболист Янис Тимма отмечает день рождения.
Экспресс газета 02:49
Происшествия
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REGNUM 03:04
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки COVID19 заболели 39 жителей Татарстана. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 03:41
Игры
Представлена новая часть серии Worms
Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции
Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
Политика
В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции
В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосование и одобрения изменений в Конституции.
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Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года
Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
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Автоспорт
Власти Штирии довольны подготовкой к гонкам Формулы 1
F1news.ru 30 июня в 03:36
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке
Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
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Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»
ГЛАС.RU вчера в 22:03