Энергетика

ПРАЙМПРАЙМТранзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%

Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду "Оператор ГТС Украины".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В первом полугодии 2020 года снизился транзит газа через Украину на 45%

Аргументы и Фактывчера в 08:12

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Известиявчера в 06:44

Назван объем транзита российского газа через Украину в первом полугодии

Rambler News Serviceвчера в 07:42

Транзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%

ПРАЙМвчера в 08:39

Украина впервые осуществила поставку газа в Румынию

REGNUMвчера в 07:21

Для Украины скупили половину газа на июньских аукционах «Газпрома»

Евразия Dailyвчера в 08:48

Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%

ТАССвчера в 06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
26
Политика

ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
3
Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru вчера в 21:00
3
Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
24
Политика

Страны G7 отреагировали на возможную отставку главы Нацбанка Украины

Киев, 2 июля 2020, 08:18 — REGNUM Послы стран G7 прокомментировали возможное увольнение с поста главы Нацбанка Украины Якова Смолия, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июля.
REGNUM 01:18
Политика

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
31
Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

ТАСС вчера в 16:15
5,7K
Общество

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:32
51
Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
123
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
960
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 30 июня в 05:37
76
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Здоровье

Онколог назвала способ обнаружить рак на ранних стадиях

Онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о способе обнаружить рак, когда явных симптомов развития злокачественной опухоли нет.
ФедералПресс 02:10
1
Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
6
Культура

Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»

Продюсер подчеркнул, что российские звезды, "работают, как крепостные", в отличие от зарубежных знаменитостей, которые зарабатывают на музыкальных фестивалях и эфирах на телевидении, сообщает "Собеседник.ru".
Народные новости 02:17
232
Армия и оружие

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников".
РИА Новости вчера в 21:19
32
Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
15
Шоу-бизнес

Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения

Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с днем рождения Баскетболист Янис Тимма отмечает день рождения.
Экспресс газета 02:49
Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
7
Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки COVID19 заболели 39 жителей Татарстана. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 03:41
37
Игры

Представлена новая часть серии Worms

Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
3
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
209
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции Ольга Бузова нервничала перед операцией.
Экспресс газета 01:10
5
Политика

В Кремле назвали триумфальными итоги голосования по Конституции

В Кремле не ожидали получить такие высокие показатели явки на голосование и одобрения изменений в Конституции.
URA.Ru 03:48
14
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
Автоспорт

Власти Штирии довольны подготовкой к гонкам Формулы 1

F1news.ru 30 июня в 03:36
Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
3
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Бориса Немцова Дина объявила о помолвке

Наследница усопшего политического и государственного деятеля Бориса Немцова и телеведущей Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина Немцова объявила о том, что выходит замуж.
Территория новостей 03:19
5
Футбол

Сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем»

ГЛАС.RU вчера в 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное