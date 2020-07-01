Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в среду "Оператор ГТС Украины".

Транзит газа через ГТС Украины в первом полугодии упал на 45%

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