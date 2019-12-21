Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТранзит газа через Украину продлен еще на пять лет

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет России и Украине удалось предотвратить очередной газовый конфликт, продлив контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

Газ до отказа: Украину назвали недоговороспособным и ненадёжным партнёром

REGNUM20 декабря в 10:30

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет

Коммерсантъвчера в 17:38

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13
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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Экономика

Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
News.ru 21 декабря в 22:36
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В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 21 декабря в 14:11
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Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
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Политика

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РБК 05:07
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Джонсон признал ошибку в отношении России

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции объяснил, почему не реагирует на резкие высказывания зарубежных политиков в свой адрес, в том числе со стороны Джонсона.
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Роналду проиграл в финале впервые с 2013 года

Бомбардир.ру вчера в 23:33
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Следователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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Народный артист РСФСР Владимир Винокур заступился за Регину Дубовицкую в споре о закрытии "Аншлага".
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
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В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
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Экономика

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Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
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В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

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Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
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