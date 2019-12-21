Экономика
КоммерсантъТранзит газа через Украину продлен еще на пять лет
Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет России и Украине удалось предотвратить очередной газовый конфликт, продлив контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления
Газета.Ru21 декабря в 06:08
Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа
Rambler News Service21 декабря в 06:51
В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией
Национальная служба новостей21 декабря в 07:22
Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ
Народные новости21 декабря в 08:13
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